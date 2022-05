L’Ecole Mohammadia d’Ingénieurs accueille la 28ème édition du Forum EMI-Entreprises

27 années émanées de gloire et de réussite, le Forum EMI-Entreprises continue à porter haut et fort les couleurs de l’Ecole Mohammadia d’Ingénieurs.

Une rencontre prometteuse entre étudiants et recruteurs, le Forum EMI-Entreprises honore les attentes de plus de 100 entreprises parmi les plus prédominantes et un flux de 13000 visiteurs venant des 4 coins du Royaume.

Pour sa 28ème édition, L’Ecole Mohammadia d’Ingénieurs accueille, les 11, 12 et 13 mai, l’évènement phare de toute la sphère estudiantine marocaine, en format hybride sous le thème :

« Sécuriser l’initiative entrepreneuriale : une exigence pour le déploiement du nouveau modèle de développement », un thème au cœur de l’actualité élucidé par des intervenants de haut calibre, qui, répondront présents à travers des conférences tenues lors des 3 journées du Forum.

Leader des salons écoles-entreprises, le Forum EMI-Entreprises présente l’occasion aux étudiants des différentes écoles du Maroc de rencontrer les représentants des plus grandes entreprises nationales et internationales de tous secteurs d’activité : Conseil, Banque, Assurance, BTP, Industries, Services, Télécoms, Transports…

Des Grandes Ecoles et universités étrangères seront également présentes pour vous offrir des opportunités de poursuite d’étude.

De plus et pour vous aider à faire bonne impression lors des entretiens, des experts en recrutement animeront des ateliers coaching.

Une manifestation pionnière qui lors de ces 3 jours fera appel à des responsables de renom, entre ministres, dirigeants et professeurs tout en leur assurant la qualité et le prestige des services.