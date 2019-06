L’école 1337 de l’OCP franchit une nouvelle étape

Six ans après la création de 42 à Paris, et un an après l’ouverture du campus marocain à Khouribga et ensuite à Ben Guérir, 1337 confirme sa dimension internationale.

L’école 42 poursuit sa vision fondatrice : faire du numérique une opportunité pour tous, partout. Résolument ouverte sur le monde avec de nouveaux campus, Fremont au cœur de la Silicon Valley en 2016 et des partenariats noués à Lyon (101), en Belgique (19), en Finlande (Hive), aux Pays-Bas (Codam) et en Russie (School21), l’école pionnière franchit aujourd’hui une nouvelle étape marquante de son histoire avec le lancement de 42 Network : premier réseau international de formations d’excellence aux métiers de l’informatique, accessibles à tous gratuitement.

Un réseau qui rassemblera 20 campus partenaires à travers le monde d’ici 2020. Créée en 2018 à l’initiative du Groupe OCP, l’école 1337 constitue aujourd’hui une référence nationale et continentale pour les étudiants comme les entreprises.

En l’espace d’une année, l’école 1337 a su se démarquer par son approche pédagogique et attirer les professionnels du secteur. Avec près de 300 étudiants à Khouribga et 200 étudiants qui intégreront Ben Guérir fin septembre et une capacité de 1 800 entre les deux campus, l’école 1337 a noué un partenariat pédagogique avec la meilleure école de programmation informatique du monde qui a formé des milliers de professionnels, contribuant ainsi à remédier à la pénurie de talents dans le numérique tout en répondant aux mutations économiques et technologiques. L’école 1337 se veut aujourd’hui un véritable hub d’innovation africain.

Entièrement gratuite, ouverte à tous les talents, sans condition de diplôme, ni d’origine, ni de sexe, l’école 1337 se positionne également comme un laboratoire social innovant engagé dans la construction de la société de demain, une société plus inclusive, bienveillante et solidaire.

À la croisée du numérique, des problématiques d’emploi/d’insertion et de la diversité, l’école 1337 partage sa vision pédagogique novatrice (peer learning), son savoir-faire et ses valeurs (gratuité, accessibilité, égalité des chances etc.), afin d’offrir des perspectives de développement et de création des métiers d’avenir aux jeunes marocains et subsahariens Garantir la même qualité de formation dans tout le réseau.

Permettre la mobilité internationale des étudiants dans un environnement multi-culturel. Sous l’égide de 42 Paris et structurés autour d’une charte commune de pratiques et valeurs partagées, l’école 1337 ainsi que tous les campus partenaires utiliseront le même processus de sélection (communément appelé Piscine) ainsi qu’un tronc commun ou socle de compétences et de connaissances fondamentales pour former de bons développeurs.

La mise en place d’un référentiel commun pour uniformiser les compétences-clés de tous les étudiants sera la garantie, quel que soit le campus, du niveau et de la qualité de leurs acquis.

Par la suite, les étudiants plus avancés dans le cursus évolueront vers des projets de plus en plus ambitieux en phase avec l’environnement, les usages, la culture et l’écosystème, propres à chaque campus. Parce que dans un environnement numérique mondialisé, presque sans frontières, acquérir une expérience internationale est devenu indispensable, l’école 1337 promeut une ouverture culturelle et internationale qui s’illustre par la mise en place de projets inter-campus (impliquant trois campus de plusieurs pays) leur permettant de se confronter à des expériences permises jusqu’ici spécifiquement dans l’univers professionnel (collaboration avec des partenaires issus de cultures de travail multiples et sur des fuseaux horaires différents).

Par ailleurs, les étudiants les plus avancés dans leurs cursus qui auraient acquis les savoirs fondamentaux auront la possibilité d’une mobilité et pourront postuler dans n’importe quelle école du réseau, tout en continuant à bénéficier de la même pédagogie.

Larbi El Hilali, “Managing Director 1337″, Cite: “ L’adhésion de l’école 1337 à la communauté des écoles d’excellence 42 Network renforce notre rayonnement international. C’est un marqueur fort de notre positionnement pédagogique puisque 20 campus partenaires, d’Europe, d’Amériques et d’Asie mettront leurs bonnes pratiques en synergie autour de standards de formation communs répondant aux métiers du futur.

Pour nos étudiants et partenaires économiques, cette adhésion est le gage d’une formation innovante répondant aux standards internationaux de haute qualité reconnus dans plusieurs pays. Sophie Viger, Directrice générale de 42, complète : « le lancement de notre réseau international marque une véritable révolution dans l’histoire de 42. Depuis toujours, nous sommes animés par la volonté de créer la meilleure école du monde et aujourd’hui nous sommes en passe de réussir ce pari. En dupliquant le modèle qui a fait notre succès à l’étranger. Pionnière des écoles du numérique, nous gardons avec 42 Network une longueur d’avance tout en restant fidèles à notre ADN et aux valeurs qui nous animent, sans faire de compromis sur l’excellence de la formation”.