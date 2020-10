L’éco-citoyenneté en station récompensée et mise en œuvre par Vivo Energy Maroc

Vivo Energy Maroc, l’entreprise en charge de la distribution et de la commercialisation de carburants et lubrifiants de marque Shell au Maroc, et de Gaz de Pétrole liquéfié de marque Butagaz, a remis le Prix de l’éco-citoyenneté à la junior entreprise « E-Assurance » pour son projet portant sur la récupération des vapeurs des hydrocarbures. Ce projet bénéficiera du soutien de Vivo Energy Maroc pour être mis en œuvre dans les stations de son réseau Shell. Cette compétition s’inscrit dans le cadre de l’Innovation Camp d’Injaz Al Maghrib, un programme de soutien à l’entreprenariat à vocation éducative, dont Vivo Energy Maroc est partenaire depuis sa création en 2007.

La compétition s’est déroulée sur une plateforme en ligne ayant permis à 45 étudiants de travailler en équipes et de proposer des solutions innovantes et pratiques. Issus d’universités de tout le Maroc, ces jeunes ont été sélectionnés suite aux compétitions régionales parmi plus de 3 850 étudiants afin de participer à cet Innovation Camp. Ils ont été invités à réfléchir à la problématique portant sur : « Quelles solutions pour l’éco-citoyenneté en stations-service ? »

C’est la junior entreprise E-Assurance, lauréate de la compétition régionale de Tétouan qui a remporté le Prix de l’Eco-citoyenneté cette année. Leur projet de récupération des vapeurs d’hydrocarbures permet de les emmagasiner et par conséquent les normaliser pour être réutilisés avec un impact durable. L’équipe va bénéficier d’un soutien de la part de Vivo Energy Maroc pour les aider à la concrétisation de ce projet.

« Nous sommes ravis de faire participer des jeunes à réfléchir à des solutions innovantes en faveur du développement durable au Maroc. Ce prix récompense la junior entreprise la plus éco-citoyenne qui s’est donnée les moyens de présenter des projets solides en faveur de l’écocitoyenneté en stations-service Shell. Le projet gagnant correspond parfaitement à notre stratégie RSE. C’est pourquoi nous souhaitons accompagner son développement pour le concrétiser au sein de Vivo Energy Maroc. » a déclaré George Roberts, Directeur Général de Vivo Energy Maroc.

« Vivo Energy Maroc est notre partenaire de référence. Grâce à leur soutien et leur implication, nous avons pu mener à bien des programmes majeurs d’encouragement à l’entreprenariat. Au-delà de la contribution financière, les collaborateurs de Vivo Energy Maroc se proposent comme bénévoles pour dispenser les programmes d’Injaz, et ce, depuis de nombreuses années . Une entreprise comme Vivo Energy Maroc fait de la RSE un réel axe stratégique de développement, en mettant en avant son mécénat de compétences », témoigne Laila Mamou, Présidente d’INJAZ Al Maghrib..

Avec pour ambition de devenir l’entreprise d’énergie la plus respectée du Maroc, Vivo Energy Maroc fait de l’éducation un axe majeur de son action citoyenne. Au-delà de l’initiation des jeunes à l’entreprenariat, l’entreprise contribue au développement d’un large choix de programmes éducatifs. Ceux-ci sont destinés aux enfants et aux jeunes dans le but de préserver l’environnement, de lutter contre l’abandon scolaire, l’exclusion sociale, et de soutenir l’éducation à travers la pratique du sport en milieu scolaire.