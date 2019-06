La Société d’Aménagement Zenata, filiale du groupe CDG, inaugure son parcours sportif à proximité du premier quartier résidentiel de l’Eco-Cité Zenata, comprenant notamment un parcours linéaire de 5 km avec 7500 m² d’espaces verts dont 108 palmiers et 146 arbres !

Après le récent lancement des développements immobiliers autour d’un parc de 6 ha, la Société d’Aménagement Zenata renforce son offre par l’inauguration d’un parcours “sportif outdoor” conformément au planning des travaux d’aménagement et des livraisons des différentes composantes de la ville.

A proximité immédiate de la mer, ce parcours sportif propose aux futurs résidents et aux visiteurs de l’Eco-Cité Zenata un véritable espace de sport, détente et de loisirs.

Il comprend un parcours pour joggeurs, vélos et BMX de plus de 5 km linéaire, des jeux d’escalades pour enfants et adolescents, 12 agrès sportifs (fitness outdoor), un terrain de basket ball, 2 terrains de beach-volley, 2 terrains de pétanque, 6 tables de jeux (dames et échecs) et 5 salons pour pique-nique.

Enfin, avec 7 500 m² d’espaces verts, 108 palmiers et 146 arbres, le parcours sportif allie nature et bien-être pour une meilleure qualité de vie des résidents et de ses visiteurs de la ville, conformément aux principes de développement durable de l’Eco-cité Zenata.