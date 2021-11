Le ZTE Zero Carbon Energy performe

Le réseau ZTE Zero Carbon Energy aide les opérateurs à atteindre la neutralité carbone. En effet, ce réseau énergétique intègre plusieurs nouvelles technologies telles que la 5G, l’IoT, l’informatique en Cloud et l’IA….

Atteindre la neutralité carbone est devenu la mission la plus urgente et la plus critique de par le monde. En effet, cet objectif est devenu primordial dans les stratégies de développement de plus de 120 pays et régions. A noter également dans ce sens que l’industrie des TIC est la principale force du développement économique mondial. Avec l’utilisation commerciale à grande échelle de la 5G, les émissions de carbone sont devenues un sérieux défi pour le développement de l’industrie dans le monde.

Construire des réseaux zéro carbone et atteindre la neutralité carbone sont ainsi devenu les principaux objectifs stratégiques des grands opérateurs et des géants de l’Internet. Il faudra noter dans cette perspective que l’industrie des TIC ne devrait pas seulement atteindre sa propre neutralité carbone, mais devrait par la même occasion autonomiser des milliers d’industries et promouvoir leur processus de neutralité carbone.

Selon les statistiques de l’UIT, en 2020, la technologie de l’industrie des TIC a permis à diverses industries de réduire d’environ 7,8 G tonnes d’émissions équivalentes de dioxyde de carbone, représentant ainsi 15 % des émissions annuelles totales. Ceci dit que l’industrie des TIC contribue grandement à la réduction sociale des émissions de carbone.

ZTE engagé

Avant même de proposer l’objectif double carbone du gouvernement, ZTE s’était déjà engagé à aider les opérateurs à construire des technologies et des installations de réseaux de communication Green et à faible émission de carbone. En tant que l’une des stratégies de base de ZTE pour le développement durable, le groupe s’est engagé à conserver l’énergie verte et à réduire les émissions pour le compte de plusieurs industries tout en mettant en œuvre sa propre stratégie à faible émission de carbone. En termes de planification spécifique, plusieurs axes de développement ont été engagés, notamment le lancement d’opérations Green, de la base Green des TIC, d’une chaîne d’approvisionnement Green et l’autonomisation de l’industrie verte. Tout cela en en faisant la promotion en même temps.

Il est par ailleurs connu dans le monde que les stations de base et les centres de données 5G sont de gros consommateurs d’énergie. D’ailleurs, davantage de stations de base 5G, de centres de données de périphérie et de grands centres de données seront déployés à l’avenir.

Les technologies énergétiques de réseau traditionnelles et les modes de construction ne peuvent pas répondre aux exigences bas carbone et zéro carbone des réseaux, ni aux exigences des opérateurs pour un développement durable. Ainsi les infrastructures énergétiques des réseaux sont confrontées à des changements dans le future. La 5G, l’IA et d’autres nouvelles technologies permettent à l’infrastructure énergétique du réseau traditionnel de devenir numérique et intelligente, en réalisant l’interconnexion, la gestion et la planification de la production d’électricité à la consommation d’énergie de l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement énergétique. Le réseau composé de sites de télécommunications, de salles d’équipement et de centres de données n’est pas seulement un réseau de communication de données à haut débit, mais également un réseau d’approvisionnement énergétique efficace.

Les plus du réseau ZTE

ZTE propose le réseau énergétique «zéro carbone », qui utilise en profondeur des technologies clés telles que l’énergie solaire intelligente, la transformation intelligente, le lithium-ion intelligent, la distribution d’énergie intelligente et le contrôle intelligent de la température. Il se concentre sur un site simplifié, une salle d’équipement verte, un centre de données préfabriqué à module complet et une solution de gestion de l’énergie dans le cloud. Auparavant, ZTE se concentrait uniquement sur la consommation d’énergie du réseau, mais maintenant, il accorde plus d’attention aux applications d’électricité verte, à l’efficacité énergétique du réseau et à l’exploitation et à la maintenance intelligentes, promouvant vigoureusement le développement basé sur quatre technologies de l’infrastructure énergétique dans l’industrie des TIC :

Utilisation multiple de l’énergie solaire intelligente

ZTE combine l’énergie solaire avec le stockage d’énergie, la gestion de l’énergie dans le cloud et l’IA pour fournir de l’électricité verte aux sites, aux salles d’équipement, aux centres de données et à l’ensemble du parc. Ce réseau permet une superposition fluide de l’énergie solaire dans tous les scénarios, optimise les coûts d’alimentation électrique, améliore l’efficacité d’exploitation et de maintenance et accélère l’application d’énergie verte à l’ensemble du réseau.

L’utilisation de batteries au lithium intelligentes dans l’ensemble du réseau, permet aussi, grâce à la R&D de technologies de base telles que la conversion de puissance, la mesure et le contrôle intelligents, la conception thermique et la gestion du cloud. Ce qui assure la mise à niveau de manière intelligente les batteries au lithium ordinaires.

En effet, les caractéristiques de l’utilisation mixte intelligente, de l’augmentation de la tension intelligente, du rasage du réseau électrique intelligent et de la gestion du cloud, favorisent la transformation du stockage d’énergie en batteries au lithium intelligentes de l’ensemble du réseau, et permettent d’exploiter pleinement la valeur du cycle de vie complet du stockage d’énergie. Par ailleurs, l’extrême simplification de l’alimentation 5G facilite l’utilisation du le mode de construction de site simplifié, pour construire des sites intérieurs en tant que sites extérieurs, et utilisez une seule armoire pour les sites extérieurs, puis terminez l’évolution vers le mode Full Pad. Ainsi l’efficacité énergétique des sites est améliorée pour dépasser 95%.

De plus, l’intensification du datacenter préfabriqué à module complet applique le concept modulaire et préfabriqué à l’ensemble du processus de conception, de production et de construction, et raccourcit la période de construction du datacenter en 40%. Au stade initial, l’investissement est réduit de 30 % et l’indicateur d’efficacité énergétique (PUE) est inférieur à 1,25.

Le réseau énergétique zéro carbone de ZTE intègre plusieurs nouvelles technologies telles que la 5G, l’IoT, l’informatique en Cloud et l’IA, et dirige la transformation numérique et intelligente de l’infrastructure énergétique du réseau traditionnel, facilitant pleinement l’évolution du réseau des opérateurs vers une énergie à faible émission de carbone et zéro -réseau carbone.