Le «Tulum Beach Resort & Spa» voit le jour à Dakhla

Le Groupe Karim Bennani qui opère dans plusieurs métiers vient d’inaugurer, aujourd’hui à Dakhla, son tout nouveau projet hôtelier cinq étoiles, Tulum Beach Resort & SPA qui s’étend sur un site surplombant l’Atlantic, de près de 4 hectares, sur une plage de sable fin.

Tulum Beach Resort Dakhla est une offre hôtelière innovante et singulière, inspirée de destinations mythiques et des meilleures pratiques du monde hôtelier.

Ce projet d’envergure, qui a mobilisé un investissement de plus de 130 millions de DH et dont les travaux ont duré près de 4 ans, est désormais ouvert au grand public.

Ce projet est l’aboutissement d’une vision qui consiste à proposer, à Dakhla, une offre hôtelière innovante à la hauteur des meilleurs standards internationaux et qui vise à faire découvrir davantage aux touristes nationaux et étrangers la beauté de cette région unique.

« Nous avons travaillé à doter Dakhla d’un nouveau Resort pouvant accueillir plus de 200 personnes en hébergement en front de mer pied dans l’eau, et qui offre toutes les prestations, en plus de l’hôtellerie, allant de la restauration, du divertissement, en passant par le bien être ainsi que des infrastructures de bussiness center pour les clients corporate », a déclaré Karim Bennani, Président du Groupe.

« Je suis fier de pouvoir apporter ma modeste contribution à cette dynamique de promotion de nos régions du Sud afin d’en faire une véritable locomotive sur le plan touristique. Le projet a d’ailleurs permis de créer des emplois directs de près de 250 emplois, dont une partie a été recrutée localement, ces effectifs ont pu suivre un programme de formation pour assurer une bonne intégration des compétences locales.

Le projet Tulum Beach Resortt a pu voir le jour grâce notamment aux efforts des autorités et administrations locales qui s’inscrivent parfaitement dans la volonté de développer les investissements privés et l’essor de la région » a précisé Karim Bennani.

Les différents espaces du resort se déploient de manière à offrir une vue grandiose sur l’océan. L’architecture d’une modernité épurée s’intègre parfaitement au paysage en jouant sur les tons ocres, ponctués de motifs ethniques.

« Le projet a été conçu de manière à respecter le site d’implantation en front de mer… les constructions ont été scrupuleusement réfléchies avec le cabinet d’architecture pour répondre parfaitement aux conditions climatiques de la région. Plusieurs artisans locaux et nationaux ont contribué à ce projet afin de lui conférer une authenticité de premier plan, une véritable parenthèse hors du temps», a déclaré Narjiss Bennani, Vice-Présidente du groupe.

« La station touristique a été pensée dans une logique écologique qui favorise l’économie d’énergie et la bonne gestion de l’eau. C’est ainsi que nous avons privilégié l’éclairage LED et les panneaux solaires qui ont massivement été installés pour la production d’eau chaude au sein de ce projet parfaitement éco-responsable. Sans oublier de mentionner la station d’épuration qui a également été mise en place afin de préserver le site des rejets d’eaux usées, et d’utiliser les eaux recyclées pour l’arrosage des jardins du Resort » a précisé Narjiss Bennani

Les logements sont séparés par des espaces jardins pour une invitation à la détente. Deux immenses piscines extérieures et des espaces détente permettent de profiter du soleil tout au long de l’année. Une belle sérénité se dégage de cet ensemble qui invite plus que jamais à un lâcher-prise libérateur. Les hébergements de Tulum se déclinent en différentes formules et dimensions (de 40 à 175 m2). Les unités de logement proposent trois types d’hébergement : des suites vue sur mer avec un salon privatif, des pavillons villas avec trois chambres et une belle terrasse donnant sur la piscine et des lodges avec deux chambres et un salon privatif. Il s’agit en effet d’un resort d’une capacité de 80 chambres entièrement équipées pour assurer un confort inégalé

Tulum Beach Resort & SPA dispose également d’un luxueux SPA de 800 m2 qui abrite, entre autres, un hammam traditionnel de rêve, un jacuzzi, un sauna, plusieurs salles de massage, des salles de soins esthétiques, une piscine couverte chauffée pour l’aquagym et des vestiaires. Les rituels de soin sont pratiqués par une équipe professionnelle et attentive. Les soins sont basés sur des produits locaux bio et sur la riche gamme de soins Ayurvediques. On y retrouve également un salon de coiffure & et de soins esthétiques, ainsi qu’un espace healthy et une tisanerie qui accompagnent avec bienveillance les envies de détox ou la diététique de la clientèle.

Le resort ambitionne de devenir la destination idéale pour accueillir des retraites de groupes autour de thématiques de Yoga, detox, nature et dépaysement, en alliant les offres au sein de l’établissement et les activités externes qui ont été mises en place sous forme de package pour permettre d’explorer la ville de Dakhla sous toutes ses facettes ( sortie catamaran, picnic dans les iles, expéditions autour de la dune blanche, pêche sportive..)

Tulum Beach Resort & SPA abrite en outre deux bars et trois restaurants qui proposent des ambiances et des saveurs toutes aussi uniques les unes que les autres, avec de la bonne gastronomie internationale et marocaine, à base de produits de terroir, privilégiant les petites productions maraichères locales, le poisson frais pêché et les herbes aromatiques du jardin.

Pièce maîtresse de vacances festives, le bar-restaurant « Cabana » situé sur la plage, est ouvert toute la journée et en soirée. Sous la grande paillotte de ce chiringuito, tout le monde trouvera son bonheur : Tapas, pizzas, burgers gourmands, petite restauration légère, glaces, cocktails exotiques, musique, soirées thématiques, animations et Live band. On retrouve également dans l’enceinte du resort un bar «Lina’s Lounge » chic et cosy qui est idéal pour siroter un cocktail avec une vue à couper le souffle sur l’Atlantique

Tulum Beach Resort Dakhla a également pensé aux familles en construisant un véritable programme d’activités et de distractions destinées aux enfants. Ainsi, deux formules club (4 à 10 ans et 11 à 17 ans) les accueillent en fonction de leur âge. Une équipe d’animateurs professionnels encadre les enfants en toute sécurité et assure un programme qualitatif complet: sports, jeux, aventures, création, éveil et culture.

Tulum Beach Resort est aussi un emplacement unique pour les surfeurs qui bénéficient d’un accès direct à la Plage Oum Labouir, considérée comme le spot de surf incontournable de Dakhla, avec le matériel disponible sur place, initiation et cours tous niveaux, stages, etc.

Tulum Beach Resort Dakhla dispose enfin d’un business center de 500 m2 pouvant accueillir des évènements de toute nature (meetings, séminaires, incentive, workshop, soirées à thème…). Une panoplie d’espaces modulables et polyvalents, équipés de matériels multimédias de dernière génération, accueillent plus d’une centaine de personnes.

En dernier, et non le moindre, en vue de capter les meilleurs compétences en hôtellerie, Tulum Beach Resort & SPA a conçu un espace logement au sein du resort pour son personnel, bénéficiant ainsi d’avantages non négligeables pour pouvoir profiter du site