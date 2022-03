Le tout nouveau projet de Badr Lil Iskane s’apprête à sortir de terre

Acteur majeur de la promotion immobilière au Maroc depuis 2008, Groupe Badr Lil Iskane conçoit et construit des projets durables, innovants et diverses. Promoteur de confiance, le Groupe commercialise tous types de biens immobiliers de haut et moyen standing, ainsi que de l’économique : appartements, locaux commerciaux, plateaux de bureaux, lots de terrain et villas, à Casablanca et à Marrakech.

Depuis la création du Groupe, l’ambition et l’objectif ultimes sont restés les mêmes : trouver des solutions aux problématiques majeures liées au logement résidentiel au Maroc. Pour cela, il est impératif de se mettre à la place du client et penser à la qualité de vie de chacun. Quel que soit le projet et sa destination, le client reste au cœur de toutes les préoccupations.

Grâce à des équipes passionnées par leur métier et aux compétences avérées, Groupe Badr Lil Iskane a érigé la promotion immobilière en véritable défi humain.

« Nous sommes conscients que notre place sur le marché est essentiellement le fruit de la confiance que nous ont accordé nos clients au fil des ans, ils sont notre premier et plus important capital. » déclare Abdellatif Badr, président du Groupe.

Qualité, honnêteté et sérieux sont des valeurs auxquelles le Groupe attache une haute importance, ce qui constitue un socle commun et fédérateur, incarnant son engagement vis-à-vis des parties prenantes internes et externes.

Menara City, un complexe innovant de logements économiques qui se suffit à lui même

Menara City est le dernier-né des projets du Groupe Badr Lil Iskane. S’étendant sur 15 Ha, il est conçu et pensé pour offrir à ses propriétaires une vie idéale où les déplacements se font à pied ou à vélo, où les enfants peuvent jouer en toute liberté dans un espace sécurisé et en toute autonomie et où de nombreux espaces naturels se trouvent à quelques pas pour concilier vie urbaine et sérénité.

Le complexe comporte en son sein un pan de logements sociaux et un pan de duplex équipés en ascenseurs, avec toutes les commodités nécessaires à la vie agréable en communauté́ : mosquée, commerces de proximité́, centre commercial, hammam, piscines, espaces verts, circuits de course et de vélo. Il porte l’ambition de créer pour ses propriétaires une mini-ville avec tout ce qu’il faut pour mener une vie digne et confortable.

Malgré son positionnement sur le segment économique, il privilégie des matériaux nobles, un agencement et un aménagement de qualité, la pré-installation de la climatisation centrale, une cuisine équipée, et plus encore.

Un événement de lancement pour inaugurer le projet

Pour le lancement de son projet Menara City, le Groupe Badr Lil Iskane a organisé en date des 10-11-12 février un évènement sur 3 jours, comprenant une soirée gala à laquelle ont été conviés Mme Rachida Talal, égérie du projet, ainsi qu’une brochette d’artistes et figures publiques de la scène marocaine afin d’amplifier l’impact médiatique de l’évènement et du projet. Ont également été présents les équipes du Groupe Badr Lil Iskane et ses partenaires les plus notables.