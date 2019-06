Le site web d’Attijariwafa bank fait peau neuve

Conscient d’une nouvelle ère digitale marquée par l’innovation et par l’hyper-communication grâce à internet, le groupe Attijariwafa bank ne cesse d’innover pour répondre aux nouveaux usages et aux attentes des utilisateurs du web.

En effet, le Groupe a repensé son interface institutionnelle en s’appropriant les nouveaux codes digitaux pour en faire un véritable hub digital moderne, interactif et innovant.

www.attijariwafabank.com, reflète désormais l’innovation ancrée dans l’ADN d’Attijariwafa bank et renforce son image de Groupe bancaire et financier panafricain, résolument tourné vers l’avenir.

Le groupe Attijariwafa bank a refondu son écosystème digital corporate Groupe pour offrir un point d’entrée unique, réorientant l’utilisateur selon ses besoins. L’objectif était de créer une harmonie afin d’intégrer une expérience user-centric, avec de nouvelles technologies de pointe inspirées des tendances internationales du moment.

www.attijariwafabank.com a été réalisé en s’appuyant sur une architecture applicative et technologique qui s’inscrit parmi les solutions technologiques les plus pointues, sécurisées et alignées avec la transformation digitale du Groupe.

La ligne graphique de la nouvelle interface Web incarne l’identité du Groupe. La direction artistique arbore des couleurs apportant positivité et énergie et fait la part belle aux vidéos et aux visuels façon « lifestyle ». Un parti pris graphique résolument moderne et novateur et un univers coloré qui rapproche encore plus le Groupe de son audience multigénérationnelle.

Ces principes ergonomiques et graphiques serviront désormais de référence en matière d’identité digitale du Groupe et se déclineront sur l’ensemble des sites des filiales afin de créer une cohérence au sein de son écosystème digital.

Le Groupe a opté pour une approche éditoriale inédite avec des contenus enrichis afin de valoriser toutes les lignes métiers du Groupe ainsi que l’ensemble des services et innovations qu’il propose. Cette ligne répond à 3 objectifs :

Information : apporter du contenu clair et simple pour présenter toutes les activités et expertises du groupe.

Immersion : plonger les visiteurs dans l’univers du Groupe, de ses expertises, de ses métiers…

Utilité : créer du sens à travers du contenu à valeur ajoutée autour de toute l’offre de produits et services du groupe.

www.attijariwafabank.com est désormais une plateforme technique robuste, évolutive et « mobile first » avec une architecture de contenus riches. Enfin et dans l’objectif de s’adresser au plus grand nombre, le nouveau site se décline en 3 langues: arabe, français et anglais.