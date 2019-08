Le secteur du tourisme se porte bien à Marrakech

Les nuitées totales réalisées dans les différents établissements d’hébergement touristique classés de la ville de Marrakech ont enregistré une hausse de 8% durant le premier semestre 2019, par rapport à la même période une année auparavant.

Selon les statistiques publiées par l’Observatoire du Tourisme, un total de 3.967.857 nuitées a été réalisé durant les six premiers mois de l’année en cours contre 3.669.212 nuitées à la même période de 2018.

S’agissant du taux d’occupation, il s’est établi à 63% à fin juin dernier, contre 58% enregistré durant la période janvier-juin de l’année précédente.

Quant à la durée moyenne du séjour à fin juin 2019 dans la cité ocre, elle était de 3 jours, soit une moyenne presque identique à celle enregistrée lors des six premiers mois de 2018 (3,1 jours), a précisé la même source.

Cette performance s’est confirmée aussi avec une hausse nette de 29% des nuitées totales réalisées dans les établissements d’hébergement touristique classés de Marrakech durant le seul mois de juin dernier.

Ainsi, un total de 658.715 nuitées a été enregistré au cours du mois de juin 2019 contre 509.068 nuitées en juin 2018, a relevé l’Observatoire du Tourisme.

Pour ce qui est du taux d’occupation, il a bondi à 62% en juin dernier contre 48% seulement durant le même mois de l’année 2018.

Quant à la durée moyenne du séjour, elle s’est inscrite en légère baisse pour s’établir à 3,1 jours durant le même mois, contre une moyenne de 3,4 jours enregistrée durant la même période de 2018, a fait savoir la même source.

A noter que les nuitées totales réalisées dans les établissements d’hébergement touristique classés à l’échelle nationale ont enregistré à fin juin dernier une hausse de +5% par rapport à la même période de 2018 (+4,3% pour les touristes non‐résidents et +8,5% pour les résidents).

Les deux pôles touristiques Marrakech et Agadir ont généré à eux seuls 58% des nuitées totales au S1-2019 tandis que Tanger et Fès ont affiché des hausses respectives de 11% et 4%, indique-t-on de même source.

