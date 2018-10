Le secteur agricole marocain est une priorité pour la Banque Mondiale

L’accompagnement du secteur agricole marocain constitue une priorité pour la Banque Mondiale (BM), a affirmé, lundi à Marrakech, le directeur principal des Pratiques mondiales pour l’Agriculture au sein de l’Institution financière internationale, Juerguen Voegele.

“Nous voulons accompagner, au sein de la Banque Mondiale, la façon dont vous concevez les choses dans le secteur agricole”, a souligné Voegele dans une déclaration à la presse à l’issue de ses entretiens avec le ministre de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts, Aziz Akhannouch, en marge de l’ouverture des travaux de la 2ème conférence mondiale de l’Organisation mondiale de la Santé animale (OIE) sur “la résistance aux antimicrobiens (AMR) et l’utilisation prudente des agents antimicrobiens chez les animaux”.

Le responsable de la BM a également mis en exergue la stratégie mise en oeuvre par le Royaume dans le domaine agricole, en l’occurrence le Plan Maroc Vert (PMV), expliquant qu’une stratégie agricole ne peut pas être efficace sur une courte durée.

Il a, dans la foulée, souligné que le Maroc peut servir de modèle pour beaucoup de pays africains et dans la région, tout en saluant le processus d’évaluation du PMV lancé par le ministère, à deux années seulement de son échéance.

Il a aussi mis en avant l’importance de faire le point à l’approche de la fin de chaque stratégie pour évaluer et redémarrer sur des bases qui soient en phase avec les nouveaux défis.

Les enjeux que le Maroc appréhende actuellement, conformément aux Hautes Orientations Royales, “sont aussi pour nous les plus préoccupants et les plus importants”, a-t-il poursuivi.

C’est ainsi que “nous voulons, au sein de la Banque Mondiale, accompagner la façon dont vous appréhendez les choses dans le secteur agricole”, a insisté Voegele.