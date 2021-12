Le salon virtuel des études en France prévu les 11 et 12 décembre

La 12e édition du Salon des Études en France (SEF) aura lieu les samedi 11 et dimanche 12 décembre 2021 de 10h à 19h sur le site virtuel.sef.ma, ont annoncé les organisateurs.

Comme l’année dernière, le SEF, qui se positionne comme le plus grand salon mondial (hors France) de l’enseignement supérieur français, n’aura pas lieu sous sa forme habituelle en raison de la pandémie du Covid-19. À la place, il se déroulera en mode virtuel.

Il s’agit d’une occasion unique pour les élèves, les étudiants et leurs parents d’entrer directement en contact avec les établissements d’enseignement supérieur français participants, sans avoir à se rendre sur place. Ils pourront ainsi s’informer sur leur cursus et leur formation et entamer la procédure de candidature auprès de ces établissements de haut niveau.

Plus de 100 établissements français participent au SEF et environ 10 000 visiteurs devraient être présents pendant les deux jours du salon.

Comme lors des salons précédents, les jeunes en terminale, les lycéens, les étudiants et leurs parents pourront se déplacer entre les stands et entrer en contact avec les exposants. Ils auront également la possibilité de chatter en direct, d’accéder à la documentation de chaque organisme et de participer

depuis chez eux à plusieurs conférences sur l’orientation, les études en France, la vie en France et les démarches administratives.