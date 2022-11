Le salon Smart Entreprise Morocco est de retour !

Le salon SMART ENTREPRISE MOROCCO, organisé par la société Harvard Consulting, est de retour pour sa deuxième édition et se tiendra le mardi 29 et mercredi 30 novembre 2022 au Hyatt Regency à Casablanca, autour de la thématique « Entrepreneuriat et capital humain à l’ère digitale ». CGEM partenaire institutionnel du salon www.smartentreprise.com

UNE DEUXIÈME ÉDITION AU CŒUR DES NOUVELLES TENDANCES ENTREPRENEURIALES !

Pour sa 2ème édition, le Salon SMART ENTREPRISE MOROCCO rassemblera plus de 30 exposants, une trentaine de conférenciers marocains et internationaux et une vingtaine d’experts renommés, représentant des entreprises marocaines et multinationales ainsi que de nouveaux concepts liés au monde de l’entrepreneuriat et cela à Casablanca au Hyatt Regency, les 29 et 30 novembre 2022. La thématique principale de cette édition mettra en lumière les enjeux du développement entrepreneurial et humain à l’ère digitale.

Le Salon Smart Entreprise Morocco est un événement réunissant tous les acteurs du monde de l’entrepreneuriat tels que les porteurs de projets, les créateurs de start-up, les dirigeants d’entreprises, les autorités publiques, les associations, les organismes financiers et les experts ainsi que les étudiants, et acteurs du monde académique…

Le salon Smart Entreprise Morocco est aussi le 1er salon au Maroc dédié aux entrepreneurs et dirigeants d’entreprises. Dès la première édition en 2019, le SEM a été plébiscité comme le rendez-vous annuel de l’écosystème entrepreneurial au Maroc.

Salon militant, il permet aux participants d’échanger avec des experts locaux et internationaux sur les thèmes d’actualité tout en mettant en exergue les programmes et offres d’accompagnement mis en place en soutien à l’entreprenariat ainsi que les outils performants et stratégies nouvelles.