Le rôle du digital dans l’immobilier au Maroc

Mubawab a organisé ce jeudi 21 février 2019 une conférence sur le thème: “L’immobilier redessiné par le digital”. A travers cette 1ère édition, Mubawab souhaite créer un lieu d’échange avec un panel d’intervenants dans le domaine du digital et de l’immobilier, le tout dans un cadre convivial.

La thématique, en dit beaucoup sur les points qui ont été discutés, à savoir les opportunités qui s’offrent aux professionnels du secteur.

Le coup d’envoi de la conférence a été lancé par le co-fondateur et Directeur général de Mubawab, Kevin Gormand, qui a mis l’accent sur le rôle du digital en tant que premier apporteur d’affaires dans l’immobilier au Maroc.

Il a également présenté, sur une note optimiste, les perspectives à venir au Maroc avec une série de mesures en faveur du marché immobilier : l’adoption d’une nouvelle politique urbaine ou encore les taux d’intérêts favorables à l’octroi des crédits immobiliers qui devraient dynamiser la reprise des ventes constatées en janvier 2019.

Aujourd’hui, internet prend le dessus face aux autres médias traditionnels. Avec une population connectée à 53% dans le monde, le Maroc figure comme bon élève puisqu’il est au-dessus de la moyenne mondiale en termes de pénétration d’internet avec 62% dont près de 90% se connectent au moins une fois par jour. Les citoyens marocains sont connectés avec près de la moitié d’entre eux qui sont actifs sur les réseaux sociaux.

Par conséquent, être présent sur le digital n’est pas un luxe mais une obligation. “Le digital est le moyen le plus efficace pour la génération de contacts qualifiés pour les promoteurs” souligne Kevin Gormand. En effet, internet bouleverse la donne dans le monde et ce n’est pas prêt de s’arrêter. Il a rappelé que c’est dans cette perspective qu’il est important d’avoir une présence digitale, car ce qui est vrai pour 2018, le sera davantage pour 2019!

“Last but not least”, un dernier invité de marque, Gilles Blanchard Co-Fondateur de Seloger.com et président de EMPG, groupe leader des portails de l’immobilier dans les pays émergents, a clôturé en beauté Evènement en mettant en lumière les nouvelles tendances et innovations dans le secteur digital au service de l’immobilier.

“Avec internet, tous les professionnels sont à un clic de distance”. Les outils de marketing digital sont donc indispensables pour les professionnels de l’immobilier : les sites d’annonces comme Mubawab.ma ou encore un site dédié à son activité qui représentent sa vitrine. Enfin, les usages des consommateurs ont évolué. L’entreprise se doit d’être réactive: “répondre aux emails en moins de 5 minutes puisque 78% des consommateurs achètent auprès du 1er qui répond. Tandis que dans la pratique, les sociétés mettent plus de 5 jours à répondre”.

A.K.A.