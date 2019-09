Le restaurant connecté Food On Demand ouvre enfin à Casablanca !

FOD poursuit son maillage territorial et ouvre son deuxième restaurant connecté à Casablanca !

Après le succès du premier restaurant connecté à Marrakech, Food On Demand débarque à Casablanca. Les casaouis ont aujourd’hui la possibilité de profiter d’une expérience inédite alliant la restauration à la technologie.

Situé à Arset Lakbir, rue 6, Résidence Emeraude N 15 Casablanca, quartier des princesses, l’enseigne doit sa réputation à la convivialité de son restaurant à marrakech, à la qualité du service digitalisé, et au professionnalisme de son staff.

Cet espace digital alliant la technologie à la restauration, propose une ambiance chaleureuse, cosy et conviviale pour déguster les savoureux et délicieux plats de l’enseigne : Sushis, pâtes, pizzas, woks, poke bowls, et pleins d’autres spécialités.

L’expérience digitale au sein du restaurant est renforcée par le menu numérique disponible sur des tablettes que les clients peuvent aussi utiliser pour diffuser leurs chansons préférées : ils seront responsables de l’ambiance au sein du restaurant tout en monitorant leurs choix musicaux.

Il faut aussi mentionner que Food On Demand assure le service de livraison de midi à minuit à leurs clients. Le menu est consultable sur notre plateforme www.fod.ma et aussi sur notre application « FOD » disponible sur google play et app store.

Pour avoir des informations supplémentaires, nous vous invitons à nous contacter. Notre équipe est à votre service et prête à vous accueillir dans un cadre chaleureux.

Contactez-nous au : 0522 98 74 47 ou envoyez-nous un e-mail à [email protected]