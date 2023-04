Le Réseau Entreprendre, une aide intéressante pour les startups (VIDEO)

On assiste actuellement à une véritable dynamique en ce qui concerne l’accompagnement des startups innovantes, ce qui ne peut qu’être bénéfique pour le développement économique du royaume. Dans ce sens, Les Inspirations Éco, en partenariat avec Tamwilcom, a tenu un évènement le 21 mars à Casablanca, afin d’effectuer un décodage de la situation au Maroc, histoire d’identifier les ambitions à atteindre et les challenges à relever.

Les intervenants: Hicham Zanati Serghini, DG de Tamwilcom ; Youssef El Alaoui, membre du conseil d’administration de Réseau Entreprendre Maroc ; Ghita Hannane, responsable Maroc de la Société Financière Internationale ; Dounia Boumehdi, présidente de la Commission amorçage de l’AMIC et Ali Sami, dirigeant de la Startup Blink Pharma.

Réseau entreprendre Maroc est l’une des structures d’accompagnement des startups les plus actives du pays. Elle est présente dans huit villes et compte sur l’engagement de 90 chefs d’entreprise à Casablanca pour faire fonctionner l’association. Youssef El Alaoui souligne l’importance de l’accompagnement des dirigeants pour aider les startups à passer de l’idée à la commercialisation de leur Minimum viable product (MVP). Pour rappel, Réseau entreprendre Maroc a déjà accompagné 64 entreprises innovantes pour un financement de 14 millions de dirhams (MDH), dont 10 ont connu un franc succès. Plus de détails dans cette vidéo.