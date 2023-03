Le Renault Express star d’une production riche en émotions (VIDEO)

Lancé en juin 2021 au Maroc, Renault Express confirme son succès et devient rapidement N° 1 des ventes de la marque au Maroc ainsi que le 3e véhicule le plus vendu en 2022 au Royaume, toutes marques confondues, une fierté pour le « Made In Morocco ».

Fabriqué au Maroc, dans la manufacture Renault de Tanger, il possède les atouts qui le rendent incontournable pour ceux qui recherchent un véhicule professionnel moderne, efficace et sûr : cinq vraies places, banquette 2/3-1/3 modulable, portes latérales coulissantes, jusqu’à 3000L de volume de chargement, écran multimédia 8’’ compatible avec Android Auto™ et Apple Carplay™ et 6 systèmes d’aide à la conduite (contrôle dynamique de trajectoire, aide au démarrage en côte, avertisseur d’angle mort, aide au parking avant et arrière et caméra de recul).

Pour rendre hommage à ceux qui façonnent de leurs mains leur réussite et font avancer le monde, Renault et Publicis Conseil ont lancé un nouvel opus publicitaire destiné au marché marocain en mettant en avant son best-seller, Renault Express.

Un film humain, émouvant, puissant, réalisé par Gonzalo Olivero Alcobe (Rebolucion) qui nous embarque dans une succession de plans serrés sur les gestes précis et maitrisés de ceux qui sont les artisans de leur réussite : sportifs, agriculteurs, menuisiers, pêcheurs, boulangers, artistes, médecins… Des mains qui savent également être douces et réconfortantes au quotidien.

Portée par une réinterprétation tout en émotion du tube planétaire « heroes », ce film se distingue par sa qualité de réalisation, sa perfection d’exécution et le soin apporté aux lumières.