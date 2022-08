Le Radisson Hotel Group s’implante à Saïdia

Le Radisson Hotel Group est fier d’annoncer l’ouverture de son cinquième hôtel au Maroc et de son deuxième resort Radisson Blu à Saïdia. Le Radisson Blu Resort Saidia Garden est situé sur l’une des plus longues plages du Maroc, qui s’étend sur 14 km. Le complexe allie la tranquillité de la vie côtière au luxe d’une escapade de golf. Les voyageurs pourront profiter de la réserve naturelle d’oiseaux qui entoure la ville, des plages privées, des centres commerciaux et des nombreuses attractions et activités sportives.

Saïdia est une ville côtière, située à la frontière entre l’Algérie et le Maroc, près de la ville d’Oujda, dans la région orientale de la « Perle bleue » du Maroc. Elle est célèbre pour ses 14 km de plages de sable fin, le plus long littoral du Maroc. Découverte pour la première fois en 1883, la ville est devenue l’une des baies les plus fréquentées du nord-est du Maroc, populaire auprès des habitants et des voyageurs internationaux. Saïdia est connue sous le nom de la « Perle bleue » pour ses magnifiques eaux bleues de la mer d’Alboran, peuplée d’une grande variété d’espèces de poissons. Elle est parfaite pour les plongeurs et les amateurs de sports nautiques ou pour les amoureux de la nature qui souhaitent explorer les plages locales et les sentiers de randonnée.

Le Radisson Blu Resort, Saidia Garden propose 150 chambres réparties en six catégories différentes, toutes dotées d’une terrasse privée de 11 mètres carrés pour que les clients puissent admirer le magnifique paysage local. Les chambres sont élégamment décorées dans une palette de couleurs douces qui reflètent les couleurs locales de la Méditerranée et les glorieux couchers de soleil. Elles offrent des équipements modernes comme des machines Nespresso, une literie confortable et un mobilier élégant. Les chambres Supérieures et Familiales communiquent, pour faciliter les séjours des collègues en déplacement professionnel ou les familles en vacances.

L’hôtel propose un programme spécialement conçu pour les enfants, afin de divertir nos hôtes les plus jeunes grâce à des activités pour tous les âges, notamment une mini discothèque, deux clubs pour enfants et un club pour adolescents. Un programme pour toute la famille est également disponible, avec des parcours fascinants pour que tout le monde puisse en profiter ensemble. Les autres prestations et équipements comprennent une piscine extérieure, un centre de fitness intérieur, un bar, un service de nettoyage à sec, un service de baby-sitting et un service de location de véhicules sur place.

La cuisine du Radisson Blu Resort, Saidia Garden est authentiquement méditerranéenne. Le restaurant Atlas Buffet & Terrace, adapté aux familles, propose un large choix de salades colorées, de poissons frais pêchés le jour même, de plats de pâtes, d’ingrédients régionaux tels que des viandes d’origine locale, et de desserts appétissants. Pour une expérience culinaire plus détendue, les clients peuvent se rendre à l’Oasis Pool Bar pour savourer un cocktail ou un petit en-cas, dans un décor coloré d’inspiration marocaine.

« Nous sommes ravis d’ouvrir notre deuxième Radisson Blu sur le magnifique rivage de la « Perle bleue », le point de départ idéal pour profiter du sable doré et du climat méditerranéen, des activités nautiques exceptionnelles et de bien d’autres choses... Avec nos équipes, nous sommes ravis de proposer une véritable expérience internationale avec une touche marocaine, pour des souvenirs inoubliables », déclare Denis Dernault, directeur général de cluster, Radisson Blu Resort, Saidia Garden.

Tim Cordon, vice-président senior régional, Moyen-Orient et Afrique au Radisson Hotel Group, ajoute : « L’ouverture du Radisson Blu Resort, Saidia Garden, notre deuxième resort à Saïdia, souligne l’engagement du groupe envers le Maroc et le continent. Nous sommes impatients d’accueillir des clients du monde entier en quête d’un séjour luxueux et mémorable dans cette belle région. »

La santé et la sécurité sont une priorité absolue au sein du Radisson Hotel Group, tant pour ses clients que pour son personnel. Le Radisson Blu Resort, Saidia Garden suit rigoureusement le programme du Protocole de sécurité Radisson Hotels en mettant en œuvre des protocoles de nettoyage et de désinfection en profondeur qui ont été développés en partenariat avec l’entreprise SGS, leader mondial en matière d’inspection, de vérification, de test et de certification. Ces protocoles ont été conçus pour garantir protection et tranquillité d’esprit aux clients, de leur arrivée à l’hôtel jusqu’à leur départ.