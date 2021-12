Le Radisson Blu Resort Al Hoceima mobilisé pour la promotion de la région

Avec un montant d’investissement d’un milliard de dirhams pour sa concrétisation, le Radisson Blu Resort Al Hoceima propose une offre de tourisme unique dans la province et souhaite faire mieux connaître la destination. Une rencontre avec des acteurs publics et professionnels du tourisme avait lieu ce week-end pour échanger sur les moyens de mieux promouvoir la destination.

Criques et plages sauvages, réserves naturelles, patrimoine historique réhabilité, la province d’Al Hoceima a des atouts indéniables pour séduire et faire rêver petits et grands. Le Radisson Blu Resort Al Hoceima est le dernier né des établissements touristiques de la région. Idéalement situé entre montagne, mer et forêt, le resort 5 étoiles a ouvert ses portes en juillet 2021 à 7 kilomètres de la perle du Rif. Il comprend 432 chambres (72 chambres supérieures, 72 chambres premium et 288 suites junior), un SPA « Rosemary » de 2000 m², 6 salles de massage, 3 hammams, un sauna et une piscine chauffée avec jacuzzi ainsi qu’une offre de restauration variée offrant une cuisine raffinée. Aussi, l’établissement propose un régime All inclusive pendant la saison estivale et un centre de convention modulable, Ballroom, d’une superficie de 900 m²; idéal pour les congrès, séminaires et fêtes de mariage. Une offre inédite pour une province inédite.

Un patrimoine écologique unique au Maroc

La province d’Al Hoceima possède de nombreux sites encore préservés. Le parc national d’Al Hoceima en fait partie. Tout comme le parc national de Boujibar. Les plages ne sont pas en reste. Certaines parmi les plus belles de la façade méditerranéenne. La destination regorge également de criques et de forêts où le dépaysement et la magie sont au rendez-vous.

Quentin Bourru, directeur général du Radisson Blu Resort Al Hoceima, confie « n’avoir jamais vu d’aussi belles criques de toute sa carrière ». Une carrière qu’il l’a emmenée en Asie, Afrique et Europe.

De nombreux projets en cours pour encourager le tourisme national

Accessible via une ligne aérienne de la compagnie nationale depuis Casablanca, Al Hoceima sera prochainement accessible par avion depuis Tanger. L’annonce a été faite ce samedi 27 novembre 2021 par Nadia Snoussi, directrice du Tourisme Interne de l’ONMT. Les autorités régionales, CRT et CRI, annoncent également l’ouverture prochaine d’un aquarium de 21 bassins à la fin de l’année 2022. Un projet de musée maritime est en cours, en plus de la réhabilitation de sites historiques. Autre annonce effectuée lors de cette rencontre au Radisson Blu Resort Al Hoceima, l’organisation d’un Festival international d’art et mémoire commune en 2022 dans la perle du Rif.

De nouveaux projets en cours par le Radisson Blu Resort Al Hoceima

En partenariat avec la CDG, notamment ses filiales Madaëf et CGI, le resort multiplie les initiatives pour attirer les touristes nationaux. Un aquaparc ouvrira à l’été 2022. L’espace enfant « Kids Club » déjà ouvert aux 4 à 11 ans sera accompagné d’un « Team Club » dédié aux jeunes jusqu’à 17 ans où jeux vidéo, ping pong, billard et activités nautiques seront proposés.

Enfin, le Radisson Blu Resort Al Hoceima reste ouvert aux acteurs du tourisme. Ce week-end, une convention-cadre a été signée avec le MTM – Moroccan Tavel Management, groupement d’agences de voyages sous la présidence de Azzeddine Skalli, président de S’Tours. Objectif : proposer des offres diverses à l’ensemble des marocains.