Le président du groupe BCP fait commandeur de l’ordre national de Côte d’Ivoire

Le Président du groupe Banque Centrale Populaire du Maroc (BCP), Mohamed Karim MOUNIR, a été élevé au grade de Commandeur de l’Ordre National de Côte d’Ivoire.

Cette distinction est remise au nom du Président de la République, Alassane OUATTARA pour les services rendus à titre personnel et en tant que Président du groupe BCP. Elle traduit la reconnaissance de la nation ivoirienne et souligne l’action continue de la BCP et de Mohamed Karim MOUNIR en faveur des projets majeurs de développement ainsi que des politiques d’inclusion financière.

Ces honneurs lui ont été faits avec la remise de la médaille par Adama COULIBALY, Ministre de l’Economie et des Finances en présence de Souleymane DIARRASOUBA, Ministre du Commerce et de l’Industrie, et de Yacouba KONATE, Secrétaire Général de la Grande Chancellerie de l’Ordre National, ainsi que de SEM l’Ambassadeur du Royaume du Maroc en Côte d’Ivoire, Abdelmalek KETTANI.

« Merci au groupe BCP et à son premier dirigeant, Mohamed Karim MOUNIR, pour la part active qu’ils prennent dans la configuration d’une Côte d’Ivoire moderne, contemporaine et attrayante », a affirmé Yacouba KONATE, Secrétaire Général de la Grande Chancellerie de l’Ordre National, représentant Madame la Grande Chancelière.

Lors de son allocution, le Président du groupe BCP a exprimé sa gratitude à la Grande Chancelière, et à travers elle au Président de la République, pour cette prestigieuse distinction qui, selon lui, reflète toute la profondeur des relations historiques et fraternelles entre la République de Côte d’Ivoire et le Royaume du Maroc, voulues et entretenues par le Président Alassane OUATTARA et par le roi Mohammed VI.

En outre, Mohamed Karim MOUNIR a rappelé que le groupe BCP, acteur majeur du paysage financier du Maroc, est au service de quelques 7 millions de clients à travers le monde, dont plus d’un million d’expatriés Marocains et Africains au Sud du Sahara. Le Groupe est aujourd’hui présent sur quatre continents et dans 32 pays, et participe activement aux politiques d’inclusion financière des populations les moins favorisées.

Par ailleurs, Mohamed Karim MOUNIR a, également, souhaité mettre en relief la place de choix qu’occupe la Côte d’Ivoire dans le portefeuille global du Groupe. Sur la période 2012 à 2019, le Groupe a financé à hauteur de 800 milliards de FCFA (13 milliards DH) des projets de développement de l’Etat et ses démembrements dans divers secteurs stratégiques (éducation, infrastructures routières, adductions d’eau, énergie … etc).

Le Groupe a aussi mobilisé environ 1.600 milliards de FCFA (près de 26 milliards DH) à travers des souscriptions à diverses émissions obligataires et bons du Trésor ivoirien. Il participe activement au financement de l’économie ivoirienne via sa filiale Banque Atlantique qui a été désignée « Meilleure banque de Côte d’Ivoire » en 2018. Ce prix illustre l’engagement de Banque Atlantique à proposer des solutions sur mesure, compétitives et innovantes aux PME. En 2019, les encours de crédits à l’économie s’élevaient à 879 milliards de FCFA (plus de 14 milliards DH) dont 694 milliards de FCFA (plus de 11 milliards DH) aux entreprises avec plus de 70 milliards FCFA (1,1 milliard DH) octroyés aux PME. Une partie de cette enveloppe a été allouée au soutien des projets portés par les femmes et les jeunes dans les secteurs économiques les plus significatifs, permettant à Banque Atlantique de se distinguer comme un acteur important de l’écosystème entrepreneurial.

La cérémonie s’est déroulée à la Grande Chancellerie de l’Ordre National de Côte d’Ivoire à Abidjan, devant un parterre de 150 invités ainsi que des Administrateurs et des membres du management du Groupe, le Président du Conseil d’administration d’Atlantic Business International, Dossongui KONE, et le Directeur Général d’Atlantic Business International, Habib KONE.

En marge de cette cérémonie, le Président du groupe BCP a rencontré plusieurs partenaires et clients importants et s’est déplacé à Yamoussoukro, capitale administrative de Côte d’Ivoire, où il a visité la basilique Notre dame de la Paix, la résidence du fondateur de la nation ivoirienne feu le Président Félix Houphouët-Boigny et a été reçu à l’Institut National Polytechnique Houphouët-Boigny, reconnu comme un centre d’excellence de la sous-région dans les formations technologiques.