Le port de TangerMed change de dimension avec les terminaux APM MedPort

Avec l’ajout des terminaux APM MedPort à Tanger, d’une capacité de 5 millions d’EVP (équivalent vingt pieds), le Maroc est en passe de devenir l’un des plus importants lieux de transbordement au monde, a affirmé vendredi l’armateur danois A.P. Moller – Maersk.

“Le port de TangerMed figure déjà au premier rang des ports africains et parmi les 50 plus grands ports à conteneurs du monde, en raison de son emplacement privilégié le long des principales voies commerciales et de l’augmentation du flux de fret à destination et en provenance de l’Afrique”, relève le géant danois dans un communiqué.

L’ouverture pour un nouvel investissement de 800 millions USD des nouveaux terminaux APM Medport, marque la deuxième collaboration entre TangerMed et la compagnie danoise.

La construction des terminaux APM MedPort de Tanger, qui a duré deux ans, vise à concrétiser une installation ultramoderne de transbordement, qui rejoindra les installations du hub desservant Maersk et ses partenaires.

Construit à l’aide des dernières technologies, le terminal est l’un des plus efficaces et des plus sûrs au monde, précise le communiqué.

“APM Terminals entretient une relation à long terme avec le Maroc et nous sommes fiers d’exploiter le deuxième terminal à conteneurs du complexe portuaire Tanger-Med”, a déclaré Morten H. Engelstoft, directeur général d’APM Terminals, assurant que les terminaux APM MedPort Tanger constituent “une jonction clé de notre réseau mondial qui nous permet de mieux servir nos clients et de faciliter davantage le commerce mondial.”

La nouvelle installation aidera le port de TangerMed à augmenter sa capacité de traitement annuelle à neuf millions d’EVP, contribuant ainsi à améliorer la connectivité marocaine et à soutenir davantage le commerce mondial.

Les terminaux APM MedPortTangier, deuxième terminal de transbordement établi dans le complexe portuaire de Tanger Med, font partie d’une installation unique et constituent l’un des terminaux les plus avancés sur le plan technologique en Afrique et dans le monde.

Le Maroc a connu une croissance de son PIB de 4,1%, avec des perspectives positives pour les importations et les exportations conteneurisées, qui connaîtront une croissance significative dans les années à venir.

Environ 200 navires de charge traversent quotidiennement le détroit de Gibraltar sur les principaux services de ligne reliant l’Asie, l’Europe, les Amériques et l’Afrique.

Leader mondial des services de transport maritime, A.P. Moller – Maersk est une entreprise de logistique de conteneurs présente dans 130 pays qui emploie environ 70 000 personnes.