Le PDG de la BCP distingué à Abidjan

Le président directeur général du groupe marocain Banque centrale populaire (BCP), Mohamed Karim Mounir, a été élevé, ce mardi à Abidjan, au grade de Commandeur de l’Ordre national de Côte d’Ivoire.

La médaille de cette décoration lui a été remise par le ministre ivoirien de l’économie et des finances Adama Coulibaly, au nom du président Alassane Ouattara.

Selon la Grande chancellerie de l’Ordre national de Côte d’Ivoire, cette distinction est une marque de reconnaissance de l’engagement soutenu du groupe marocain, à travers une qualité et un volume d’activités exceptionnels, pour le développement en Côte d’Ivoire.

A cette occasion, Karim Mounir a souligné que cette décoration, émanant de la plus haute autorité de Côte d’Ivoire, constitue pour lui et pour les collaborateurs du groupe, un encouragement de taille pour maintenir le cap et multiplier les efforts déployés en faveur de la coopération maroco-ivoirienne d’exception.

A travers sa filiale Banque Atlantique, le groupe BCP est résolu à continuer de contribuer au développement de la Côte d’Ivoire à travers, entre autres, le financement de projets structurants ayant un impact économique et social sur les populations ivoiriennes, a-t-il ajouté.

La cérémonie de décoration s’est tenue en présence de ministres et officiels ivoiriens, de l’Ambassadeur du Maroc à Abidjan, Abdelmalek Kettani, outre plusieurs personnalités des sphères politique, économique et culturelle.

