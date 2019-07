Le PDG d’Attijariwafa Bank reçu par le président Ouattara

Le président directeur général du Groupe marocain Attijariwafa Bank, Mohamed El Kettani, a été reçu en audience, ce mardi à Abidjan, par le président ivoirien Alassane Ouattara.

Les échanges au cours de cette entrevue ont essentiellement porté sur les activités du Groupe Attijariwafa Bank et de sa filiale, la Société Ivoirienne de Banque, en Côte d’Ivoire, indique-t-on dans un communiqué de la présidence ivoirienne.

A cette occasion, El Kettani a fait part de la volonté du groupe marocain de déployer des plans de développement stratégiques pour s’ouvrir sur les classes moyennes et sur les PME, poursuivre la dynamique de bancarisation, moderniser et démocratiser l’accès au financement des PME et continuer à financer les grands projets d’infrastructures.

Le PDG d’Attijariwafa Bank a également réaffirmé, selon la même source, sa foi en le potentiel de développement de la Côte d’Ivoire, saluant au passage la vision stratégique du président Ouattara.

S.L. (avec MAP)