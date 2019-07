Le nouveau port Tanger Med II suscite l’intérêt de la presse française

Avec l’inauguration du port Tanger Med II, le complexe portuaire Tanger Med devient le plus grand d’Afrique et place le Maroc parmi les grandes nations maritimes, affirme, lundi, France Info.

Avec ses deux nouveaux terminaux à conteneurs, inaugurés vendredi, le complexe portuaire Tanger Med devient le plus grand port d’Afrique en volume pour les conteneurs et le premier de Méditerranée pour sa capacité, souligne France Info sur son site internet, relevant que cette méga infrastructure « place le Maroc parmi les grandes nations maritimes ».

Opérationnel depuis 2007, le méga port dessert 186 destinations, dans 77 pays, avec 52,2 millions de tonnes manutentionnées en 2018. Son trafic pourra atteindre 120 millions de tonnes manutentionnées par an. L’Afrique est son premier marché avec une part de 38%, suivie par l’Europe (27%), l’Asie (26%) et l’Amérique (9%).

L’extension inaugurée le 28 juin a nécessité neuf années de travaux et a coûté 1,3 milliard d’euros, avec un rajout de 1,6 km de quais aux 1200 mètres existants à l’origine, nécessaire pour accueillir 13.000 bateaux par an, soit 35 navires par jour, relève la même source.

Pour charger des bateaux, qui peuvent embarquer jusqu’à 20.000 conteneurs, le nouveau terminal est équipé des technologies les plus sophistiquées. « Ainsi, le grutier ne monte plus dans les portiques. Ceux-ci sont pilotés à distance depuis un bureau et fonctionnent grâce à un système de reconnaissance optique ».

Selon France Info, cette méga infrastructure est « un outil indispensable » pour accompagner le développement de la zone d’activité voisine où sont installées plus de 900 entreprises qui emploient 70.000 personnes et génèrent un chiffre d’affaires de 5,5 milliards d’euros. D’ailleurs le secteur automobile y est très présent, notamment avec Renault-Nissan, arrivé en 2012, et qui est l’un des principaux clients du port, relève France Info, en soulignant qu’en 2017, plus de 300.000 voitures ont été exportées via le terminal spécialement dédié.

« C’est également de Tanger Med que le groupe PSA, récemment installé à Kénitra, fera partir ses voitures, après un transit ferroviaire entre les deux villes. Cela laisse présager d’une rapide montée en cadence de Tanger Med 2 », souligne encore France Info.

S.L. (avec MAP)