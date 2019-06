Le nouveau PDG du CIH a été nommé par le roi Mohammed VI

Le roi Mohammed VI, a présidé, mardi au Palais Royal à Rabat, un Conseil des ministres, au cours duquel il a été procédé à l’approbation de plusieurs textes juridiques et nombre d’accords internationaux.

Conformément aux dispositions de l’article 49 de la Constitution et sur proposition du Chef du gouvernement et à l’initiative du ministre de l’Économie et des Finances, le roi a nommé:

– Lotfi Sekkat, président directeur général du Crédit Immobilier et Hotellier ;

– Abderrahim Chafii, directeur du Fonds de solidarité contre les événements catastrophiques.

