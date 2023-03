Le nouveau Kia Niro Hybride fait sa grande entrée au Maroc (VIDEO)

Le très prisé crossover Kia Niro Hybride a été totalement repensé afin de répondre aux besoins complexes et variés des automobilistes d’aujourd’hui, particulièrement soucieux de leur environnement. Forte de sa motorisation de pointe, de ses matériaux intérieurs durables et de ses exceptionnelles performances de sécurité, cette nouvelle mouture saura dépasser les attentes des clients. Le nouveau Niro Hybride constitue un modèle phare de la gamme en pleine expansion des véhicules écoresponsables de Kia, qui en comprendra 14 à l’horizon 2027.

Le nouveau Kia Niro Hybride apporte un réel vent de fraîcheur sur le marché des SUV traditionnels, et se distingue clairement de ses concurrents à bien des égards. Alliant forme et fonction à la perfection, le nouveau Niro Hybride se veut un véhicule à la fois sûr et familial dont les atouts indéniables aux plans économique et environnemental inciteront un grand nombre de clients à franchir le premier pas vers l’électrification.

Le CROSSOVER HYBRIDE deuxième de sa génération

Affichant une longueur de 4420 mm (+ 65 mm), une largeur de 1825 mm (+ 20 mm) et une hauteur de 1545 mm, le nouveau Niro Hybride est un véhicule entièrement repensé qui repose désormais sur la plateforme « K » de troisième génération de Kia. Son empattement de 2720 mm (+ 20 mm) et ses dimensions intérieures optimisées garantissent à ses occupants une habitabilité et une capacité de chargement de tout premier ordre.

L’habitacle se pare de matériaux recyclés haut de gamme qui contribuent à renforcer le sentiment d’espace intérieur, tout en témoignant des qualités environnementales du Niro Hybride. La planche de bord et les commandes du conducteur affichent un design extrêmement sobre et fluide garant d’une expérience d’utilisation intuitive et sans distractions. Ce crossover familial reçoit une nouvelle gamme de technologies de sécurité dernier cri, lui garantissant un niveau de protection optimal.

Le nouveau Niro Hybride se dote de l’exceptionnel moteur essence Smartstream GDI 1,6 litre de Kia associé à sa transmission automatique à double embrayage à six rapports (DCT6) de deuxième génération. Ce bloc quatre cylindres développe une puissance maximale combinée de 141 ch lorsqu’il est associé au moteur électrique synchrone à aimant permanent de 32 kW (43,5 ch).

Le nouveau Niro Hybride hérite de la vaste gamme des technologies DriveWise de Kia qui regroupe toute une série de systèmes d’aide à la conduite évolués (ADAS) (de série ou en option selon les finitions). Bénéficiant ainsi des systèmes de protection les plus avancés du marché, ce crossover familial est à même de garantir une parfaite tranquillité d’esprit à tous ses occupants.

Design expressif et présence affirmée sur route

Le style du nouveau Niro Hybride repose sur la philosophie de design « Opposites United » / (L’alliance des contraires) de Kia, et plus particulièrement sur son pilier « Joy for Reason » / (La joie pour raison d’être), qui conjugue l’émotionnel et le rationnel pour donner naissance à des véhicules qui inspirent le mouvement. Avec ses lignes extérieures affirmées et de toute beauté, le nouveau Niro Hybride apporte au segment des SUV une plus value esthétique des plus appréciables.

À l’avant, le nouveau Niro Hybride adopte la dernière déclinaison de la face avant « Tiger Face » / (Tête de tigre) emblématique des modèles Kia. Plus large que sa devancière, elle s’étend désormais depuis le capot moteur jusqu’à la partie inférieure des ailes avant.

Vu de profil, le nouveau Niro Hybride attire irrésistiblement le regard par la sobriété de ses lignes maîtresses et le profil audacieux de son montant C aérodynamique qui s’étire en direction de sa partie arrière. Sa conception a été soigneusement étudiée pour faciliter la circulation de l’air à sa partie inférieure et garantir une meilleure aérodynamique, permettant ainsi au nouveau Niro Hybride d’offrir un coefficient de trainée (Cx) exceptionnel de 0,29.

Les feux arrière à LED en forme de boomerang épousent le profil du panneau d’aile et viennent mordre sur le montant C, contribuant ainsi à accentuer l’allure sportive du véhicule et sa personnalité affirmée. Entre ces feux se situe un renfoncement aux lignes épurées qui abrite la plaque minéralogique et le logo Kia, tandis que le robuste sabot de protection et les réflecteurs arrière – qui rappellent par leur forme un graphique de fréquence cardiaque font écho aux éléments de design de la face avant du nouveau Niro Hybride.

Habitacle dernier cri axé sur le conducteur

Chaque détail de l’intérieur du nouveau Kia Niro Hybride a été pensé avec le plus grand soin afin d’offrir à tous les utilisateurs un environnement calme, fonctionnel et agréable sur le plan esthétique.

Grâce à la plateforme « K » dédiée aux véhicules du segment C, l’habitacle du nouveau Niro Hybride bénéficie de dimensions optimisées par rapport à celles de son prédécesseur. Fort d’un plus vaste espace intérieur et d’une meilleure ergonomie, le nouveau Niro Hybride offre une habitabilité d’exception aux places avant.

Le design affiné des sièges avant offre aux passagers de la deuxième rangée un espace des plus généreux, tandis que les ports USB-C à charge rapide montés sur les sièges leur garantissent une commodité de recharge accrue.

Les véhicules ne sont plus perçus comme de simples moyens de déplacement temporaires; le nouveau Niro Hybride se veut une véritable extension fonctionnelle de l’espace de vie de son utilisateur.

Le conducteur se trouve littéralement enveloppé par la planche de bord au design asymétrique, qui s’inscrit tout autour du poste de conduite de manière à faciliter l’accès à toutes les commandes indispensables. Deux écrans d’affichage contigus de 10,25 pouces affichent les informations du véhicule et de navigation tandis qu’un affichage tactile multifonction permet de commander les systèmes de chauffage et d’infodivertissement tout en minimisant les risques de distraction au volant.

Confort de conduite

Parmi les grandes améliorations de conception du nouveau Niro se trouvent notamment celles liées à l’optimisation de la suspension et de la direction afin de lui garantir une conduite gratifiante et réactive. En effet, le nouveau Niro Hybride est équipé à l’avant d’une suspension type MacPherson, et à l’arrière d’une suspension à quatre bras.

La géométrie des trains avant et arrière ainsi que la direction ont été revus afin d’améliorer la réactivité, la stabilité et le confort de conduite. Réduction des frottements dans le bras de suspension, recalibrage du logiciel de direction et amortisseurs plus doux permettent de garantir des sensations très naturelles en virages et un excellent ressenti de la direction. A noter que des éléments d’isolation phonique et de rembourrage supplémentaires ont été insérés tout autour de la structure du véhicule pour lutter contre les bruits indésirables du moteur thermique et de la route afin de voyager dans un confort total.

L’un des autres atouts majeurs du Nouveau Niro Hybride se trouve du côté de sa motorisation. Celle-ci se révèle efficace grâce à un performant moteur essence coupleux et réactif mais également très silencieuse grâce à un moteur électrique presque inaudible en fonctionnement. Le fonctionnement séparé de l’un ou de l’autre ou leur combinaison étant totalement géré de manière automatique par des calculateurs, le conducteur peut alors profiter d’une conduite agréable et sereine. Cette technologie avancée, fruit de la recherche de Kia dans la mobilité et les solutions électrifiées durables, permet d’atteindre des niveaux records de consommation: 4,0 l/100 km (en consommation mixte – normes WLTP), soit l’équivalent de 1050 km d’autonomie!

Plateforme K de troisième génération

Développé à partir d’une page blanche, le nouveau Niro Hybride a été conçu autour de la plateforme K de troisième génération de Kia. Cette architecture d’avant-garde adopte une structure à zones déformables multiples garante de performances optimales en cas de collision frontale et permet d’apporter des améliorations aux systèmes de suspension et de direction de base, tout en optimisant les proportions de conception et l’espace intérieur.

L’augmentation significative de 22 % de la proportion d’acier estampé à chaud à haute résistance a permis d’accroître l’efficience et la sécurité de la structure de caisse. En outre, malgré la réduction de 6 % (soit de 20,3 kg) du poids de la caisse en blanc, la rigidité torsionnelle a été améliorée de 1 % grâce à l’optimisation de la structure et des matériaux.