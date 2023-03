Le nouveau Fiat Doblò débarque sur le marché marocain

La marque Fiat annonce avec le lancement au Maroc de son nouveau modèle, le nouveau Doblò de cinquième génération. Un véhicule qui répond parfaitement aux besoins des conducteurs marocains en matière de fiabilité, de sécurité et de confort.

Fort de son histoire de 65 ans au Maroc et d’une relation étroite avec ses clients, Fiat marque un autre pas en avant dans son engagement à fournir des véhicules répondant aux besoins et aux attentes des clients marocains.

Le nouveau Fiat Doblò est disponible en deux versions : une version véhicule particulier (VP) et une version véhicule utilitaire (VU).

Une solution parfaite pour les particuliers

Le nouveau Doblò a une silhouette complètement remaniée, robuste et immédiatement reconnaissable. Avec un look protecteur et une vraie personnalité, le nouveau Doblò est le choix idéal pour les utilisateurs qui cherchent à combiner style et praticité.

Mesurant 4,40 m de long, il s’agit d’un véhicule compact et spacieux, qui offre une position de conduite ergonomique et une console centrale retravaillée, plus moderne avec des rangements ingénieux et pratiques. La console centrale est également surélevée pour un accès plus facile à toutes les fonctionnalités.

Le nouveau Doblò propose un coffre de 775L de volume en configuration 5 sièges, et qui peut aller jusqu’à 1355L.

L’un des points forts du nouveau Doblò est la modularité des sièges. En effet, il dispose de 3 vrais sièges dans la 2 ème rangée avec fixations ISOFIX, ce qui augmente le confort et permet la meilleure modularité de sa catégorie. Les sièges peuvent être pliés et retirés individuellement, ce qui donne la possibilité d’effectuer des configurations de sièges qui s’adaptent parfaitement à tous les besoins.

Le nouveau Fiat Doblò dans sa version VP sera proposé aux clients marocains en 3 finitions :

Nouveau Doblò

Fantasia

Anniversary

Un véhicule pratique et robuste

Le nouveau Doblò a une silhouette entièrement renouvelée, robuste et distincte. Avec une nouvelle calandre avant et une nouvelle carrosserie complètement différente de son ancienne identité, le nouveau design du Doblò se traduit par de nombreux avantages pour le client : Une posture robuste pour un véhicule compact, un aspect protecteur pour plus de sécurité, plus de modernité et de polyvalence.

Le nouveau Doblò est équipé de portes arrière doubles en métal dissymétrique de 1/3 droite et 2/3 gauche avec un angle d’ouverture de 180° et une faible hauteur de chargement.

L’ouverture de la zone de chargement est d’environ 1,20m en largeur et en hauteur, pour faciliter le transport d’objets encombrants. Le nouveau Doblò dans sa version utilitaire est proposé en 2 finitions : Corto et Maxi.

Il est équipé de série d’airbags frontaux conducteur et passager, du régulateur et limiteur de vitesse, de la protection tôlée sous moteur, de pneus de 15’’ à 16’’ selon la version, d’une climatisation manuelle, de deux portes arrière battantes tôlées, d’une porte latérale droite tôlée coulissante, d’une radio avec Bluetooth, de lève-vitres avant électriques et de rétroviseurs extérieurs électriques.

En plus d’avoir une zone de chargement spacieuse, le nouveau Doblò dispose d’un volume de 3.80m3 ou 4.40m3, d’une charge utile de 650kg ou de 1.000kg, selon la version, ainsi que d’une capacité de remorquage de 1.500 kg.

Le nouveau Doblò utilitaire offre une solution pratique et efficiente pour les professionnels. Il propose également une conduite agréable pour deux ou trois passagers avant et des performances élevées pour une expérience de conduite exceptionnelle même en charge.

Avec sa garantie-constructeur de trois ans et la disponibilité de pièces de rechange de qualité ainsi que les services d’entretien proposés par les concessionnaires Fiat dans tout le royaume, le nouveau Doblò est un choix judicieux pour ceux qui recherchent un véhicule durable.