Le nombre de Nord-Américains qui ont visité le Maroc en 2017

Les arrivées au Maroc des touristes nord-américains ont enregistré une hausse de 24,3% en 2017 par rapport à 2016, selon des données de l’Observatoire du Tourisme. Les arrivées en provenance du marché nord-américain ont représenté 6,2% du total des arrivées des touristes étrangers en 2017, précise l’Observatoire dans une fiche sur les caractéristiques du marché touristique nord-américain. Avec des parts de 31% et de 18% respectivement, les villes de Marrakech et Casablanca constituent les destinations les plus prisées par le marché nord-américain en 2017, fait savoir l’Observatoire.

Entre 2007 et 2017, le nombre des touristes nord-américains a significativement augmenté passant de 159.881 en 2007 à 365.925 arrivées en 2017, soit un taux de croissance annuel moyen (TCAM) de 8,63%, relève la même source. La ventilation des nuitées du marché mord-américain dans les établissements hôteliers classés montre que les touristes nord-américains privilégient les hôtels 5 étoiles (39,9%) et 4 étoiles (22,6%) ainsi que les Maisons d’Hôtes (13,2%). Ces trois modes d’hébergement sont directement suivis par les hôtels 3 étoiles (12.8%), selon la même source.

L’Observatoire note en outre qu’à l’instar de 2016, Mazagan et Agadir maintiennent leur position de destinations marocaines où les touristes nord-américains préfèrent passer le plus de temps en 2017.

S.L. (avec MAP)