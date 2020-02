Le Naoura, une oasis conviviale dans la médina

Etre subjugué par les lumières si particulières de la Ville rouge. Fermer les yeux, bercé par le mélodieux pépiement des oiseaux. Se délecter des effluves de jasmin, alangui sur une chaise longue. Se laisser envoûter par une douce passivité. Au cœur de la cité royale de Marrakech, l’Hôtel & Ryads Barrière Le Naoura propose une oasis de sérénité à trois heures de Paris en avion ; un cadre idéal, aussi luxueux que dépaysant pour un séjour en famille ou une escapade romanesque.

Une atmosphère made in Medina

Ouverte en 2009, l’Adresse marie délicatesse marrakchi et luxe à la française… Derrière de hauts murs ocre, se révèle une bulle de calme et de fraîcheur où les heures s’écoulent délicieusement. Son emplacement privilégié permet d’accéder et de profiter pleinement des richesses qu’offre la ville.

La magie des fines hauteurs de l’Atlas a inspiré le lieu où l’on retrouve la palette des couleurs délicates de la ville royale, à cinq minutes de la légendaire place Jemâa el Fna. Et si proche de la Menara et de ses jardins de sable et d’eau mêlés au seuil de la palmeraie. Minéral et végétal, ivoire et ébène, grandes terrasses et vue sublime sur le jardin orné de palmiers…

Lumineux et chaleureux, le décor est signé Pascal Desprez.