Le Morocco Mall lance la saison des soldes d’été

Top départ des soldes d’été au MOROCCO MALL ! A partir du mercredi 28 juillet les visiteurs du MOROCCO MALL auront rendez-vous dans leurs boutiques favorites avec une nouvelle saison des Soldes d’Eté pour des réductions ensoleillées.

Les accros du shopping et des bonnes affaires, auront l’occasion de dénicher les tendances du moment et les plus belles pièces à des prix imbattables allant jusqu’à -70%, sur les 300 enseignes nationales et internationales, représentant différents univers (mode, sport, maison-déco, technologie, culture, accessoires, cosmétique …).

Afin d’assurer à ses visiteurs une expérience shopping agréable et en toute sécurité durant cette période des soldes, le MOROCCO MALL a renforcé davantage son dispositif de sécurité sanitaire et a déployé tous les moyens nécessaires pour les accueillir dans les meilleures conditions. En effet, le MOROCCO MALL a mis en place plusieurs points de distribution des masques et du gel hydro alcoolique. En plus du renforcement du nettoyage tout au long de la journée de toutes ses surfaces, le MOROCCO MALL a également procédé à la régulation des flux à travers le marquage au sol pour indiquer le respect de la distanciation sociale à observer et pour indiquer la file d’attente, tout en restant en phase avec la capacité d’accueil autorisée par les autorités.

Ainsi le MOROCCO MALL invite ses fidèles visiteurs pour profiter des offres exceptionnelles durant ces soldes d’été tous les jours de 10h à 21H et Vendredi et Samedi de 10H à 22H.