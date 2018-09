Le Maroc signe des accords importants avec l’Union Européenne

Johannes Hahn, Commissaire européen à la politique européenne de voisinage et aux négociations d’élargissement, et Mohamed Benchaâboun ministre marocain de l’Economie et des Finances ont signé, ce 14 septembre à Rabat, deux accords importants visant à renforcer le programme de Protection sociale d’une part, et le Programme dédié à la compétitivité du secteur privé marocain d’autre part.

Le programme d’appui à la réforme de la protection sociale au Maroc, d’un montant total d’1 milliard 199 millions de dirham (109,2 millions d’euros), traduit l’engagement de l’Union européenne en faveur du développement social au Maroc. Le programme signé vise à soutenir les efforts du gouvernement et contribuer à la réduction des inégalités, à l’amélioration de la cohésion sociale et à l’amélioration tangible du développement humain de la société marocaine en promouvant l’accès équitable aux services sociaux de base selon une approche de droit.

A cette occasion le Commissaire, Johannes Hahn, a déclaré: “le programme de Protection Sociale dont il est question aujourd’hui est un nouveau chapitre de notre partenariat renforcé qui va permettre d’avancer ensemble vers un système de société plus juste et plus égalitaire”.

Après le lancement du Plan européen d’Investissement au Maroc le 19 juin dernier, pour lequel l’UE apportera une contribution de 4,1 milliards d’euros devant mobiliser jusqu’à 44 milliards d’euros d’investissements d’ici 2020 dans les pays partenaires, Johannes Hahn, engage aujourd’hui l’UE aux côtés des politiques marocaines en faveur de la croissance inclusive. Il indique que “le développement des startup et de l’innovation est l’un des maillons essentiels à la prospérité d’une économie. En mobilisant plus de 231 millions de dirhams sur l’appui à la nouvelle Stratégie Nationale d’Inclusion Financière et en particulier au programme Innov’Invest mis en œuvre par la Caisse Centrale de Garantie (CCG), l’Union européenne souhaite contribuer au développement d’un secteur privé marocain compétitif, productif et créateur d’emplois décents. Miser sur les jeunes entreprises, et sur leur meilleur accès au financement permettra en effet de dynamiser l’économie pour le bénéfice de toute la population”.

Le programme “Compétitivité et Croissance verte” d’un montant total d’1 milliard 152 millions de dirhams (105 millions d’euros), appuie notamment le statut de l’Auto-entrepreneur, les primo-exportateurs, le climat des affaires et l’émergence des filières de recyclage.