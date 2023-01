Le Maroc prend part à la Semaine Verte Internationale de Berlin

Le ministre de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et forêts, Mohammed Sadiki, a pris part le 19 janvier à l’ouverture officielle de la 87e édition de la Semaine Verte Internationale de Berlin qui se tient du 20 au 29 janvier 2023, à côté du ministre allemand de l’Agriculture et de l’Alimentation et de nombreux ministres chargés de l’agriculture participant à ce salon.

À cette occasion, le ministre a inauguré vendredi 20 janvier 2023, le pavillon marocain à la Semaine Verte Internationale de Berlin. Accompagné de l’Ambassadrice du Maroc en Allemagne, Son Excellence Zohour Alaoui, le ministre a visité les différents stands du pavillon marocain, qui visent à mettre en lumière les nouveautés, la diversité, la richesse et la qualité des produits agroalimentaires du Royaume, en particulier les produits de terroir.

Organisé par Morocco Foodex, le pavillon marocain est érigé sur une superficie de 623 m². Il connait la participation d’une vingtaine de coopératives et de groupements d’intérêt économique, représentant les régions du Maroc, qui exposent un large éventail de produits de terroir marocain, reflétant l’authenticité et la richesse du terroir national et de la culture marocaine. Parmi les produits exposés, l’huile d’olive, l’huile d’argan, le safran, les épices, les dattes, le couscous, les produits dérivés de la figue de barbarie, les produits dérivés de la rose, etc. Cette participation s’inscrit dans le cadre de la stratégie nationale de développement des produits de terroir.

La participation du Maroc à la Semaine verte de Berlin vise à renforcer les acquis du Royaume dans le domaine de l’exportation des produits agroalimentaires et d’explorer de nouveaux débouchés pour l’offre marocaine dans le circuit international.

Cet évènement se présente comme une grande opportunité pour le Royaume en vue de mettre en évidence les potentialités et atouts du secteur agroalimentaire marocain et d’augmenter les parts de marchés et diversifier les débouchés, notamment pour les produits à forte valeur ajoutée. C’est l’occasion aussi pour s’informer sur les dernières évolutions du marché mondial et s’enquérir des tendances des modes de consommation européens en général et Allemands en particulier.

La Semaine Verte Internationale de Berlin est l’une des plus grandes manifestations mondiales consacrées à l’alimentation, l’agriculture, et l’horticulture. Elle regroupe les consommateurs, les décideurs, les opérateurs des chaînes de distribution et les chercheurs en innovation agricole. L’édition de cette année regroupe plus de 1880 exposants représentant une soixantaine de pays et accueille plus de 400.000 visiteurs.

En marge de cet événement, le ministre s’est entretenu avec le ministre fédéral de l’Alimentation et de l’Agriculture allemande, le Président de la Commission de l’Agriculture et de l’Alimentation au Bundestag allemand, le Secrétaire d’État au Ministère de l’Agriculture et des Ressources animales de la République du Rwanda et le Commissaire européen de l’Agriculture.