Le Maroc, invité d’honneur de la 20e édition du FICAM

Depuis sa création en 2001, l’une des plus grandes priorités du FICAM®, organisé par la Fondation Aïcha en partenariat avec l’Institut français de Meknès, est d’accompagner la jeunesse marocaine en matière de film d’animation. Depuis 2004, un volet formation a été développé à destination des jeunes issus d’écoles d’art et de cinéma. Puis en 2005, le Grand Prix Aïcha de l’Animation a été lancé. Le festival ouvre également à cette jeunesse marocaine de nouvelles perspectives esthétiques et cinéphiliques grâce à sa riche programmation.

Cette édition anniversaire, qui se tiendra du 6 au 11 mai 2022, célèbre le film d’animation marocain à travers l’organisation les 6, 7 et 8 mai, du 1er Forum marocain du film d’animation qui rassemblera les professionnels du film d’animation, des représentants d’Al Aoula et 2M, des studios d’animation ainsi que l’Institut National des Beaux-Arts de Tétouan et l’Ecole des Beaux-Arts de Casablanca. Ce forum permettra d’échanger sur l’avenir du film d’animation au Maroc avec la perspective, dans les années à venir, d’organiser à Meknès un marché du film d’animation marocain.

Le FICAM® réalise ainsi des objectifs portés par la Fondation Aïcha et l’Institut français de Meknès depuis sa naissance : confirmer la ville de Meknès en tant que plateforme marocaine, arabe et africaine du film d’animation. Cette démarche s’accompagne, comme à chaque édition, par la présence de grands noms du film d’animation international. Des personnalités qui partagent, avec générosité, leur expérience et leur savoir-faire avec la jeunesse marocaine.

Le FICAM® revient ainsi en force avec une programmation cinématographique exceptionnelle mais aussi avec un programme de résidence, une compétition internationale de courts et de longs-métrages et un cycle de rencontres professionnelles qui fait la part belle à l’animation marocaine. Ce focus au film d’animation marocain est à la fois un aboutissement et une belle récompense, pour toute l’équipe du festival, de plusieurs années d’efforts.