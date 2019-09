Le Maroc, destination touristique privilégiée pour les Chinois

Le Maroc est une destination privilégiée pour les citoyens chinois, a affirmé, vendredi à Rabat, le Président directeur général de l’opérateur touristique chinois “C Trip”, M. James Jianzhang Liang, lors d’une rencontre avec le chef du gouvernement Saâd Dine El Otmani.

Selon un communiqué du département du chef du gouvernement, M. Jianzhang Liang, en visite du travail au Maroc à la tête d’une délégation représentant “C Trip”, l’un des grands opérateurs touristiques en Chine, a souligné que le Maroc est une destination privilégiée pour les touristes chinois, surtout après la décision de SM le Roi de supprimer les visas pour les ressortissants chinois, au cours de la visite historique du Souverain à Pékin.

Lors de cette rencontre, qui s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de l’accord de coopération entre les deux pays et de l’examen de nouvelles perspectives de coopération, le PDG de “C Trip” s’est dit satisfait des aspects civilisationnel et historique, de la diversité et la richesse culturelles et des infrastructures qu’il a constatés au cours de sa visite au Maroc.

M. Liang a exprimé la volonté de son groupe à développer de nouveaux programmes intégrés destinés aux touristes chinois désirant visiter le Royaume, notamment à travers un partenariat avec l’Office national marocain du tourisme, qui permettra d’exploiter tous les moyens et de bénéficier des réseaux sociaux. Pour sa part, M. El Othmani a souligné l’importance particulière du secteur touristique dans l’économie nationale, et les efforts du gouvernement pour développer ce secteur stratégique, ajoutant que le Maroc regorge de potentiels historiques, civilasionnels, culturels et environnementaux, et d’un emplacement stratégique lui permettant d’être une destination touristique de premier choix et une porte d’entrée principale sur le continent africain grâce aux infrastructures modernes dont dispose le Royaume.

Les deux parties ont, par ailleurs, salué la multiplication des manifestations culturelles communes, telles que l’année du Maroc en Chine et l’année de la Chine au Maroc, qui est de nature à contribuer au rapprochement des deux peuples et à booster le tourisme dans les deux pays.

Cette rencontre s’est déroulée en présence notamment du ministre du Tourisme, du Transport aérien, de l’Artisanat et de l’Économie sociale, et du directeur général de l’Office national marocain du tourisme.

S.L. (avec MAP)