Le Maroc accueille la 4ème édition des Rencontres Africa

Cette année, le Maroc et le Sénégal qui accueillent la 4ème édition des Rencontres Africa réuniront 5000 personnes dont 4000 décideurs africains et 600 dirigeants français à travers des conférences/ateliers, rendez-vous BtoB, rencontres sectorielles, conférences clés… Une rencontre d’affaires BtoB pour accompagner l’Afrique dans le développement des secteurs les plus prometteurs !

Un événement construit autour de la promotion de différentes filières “phares”: Santé, Agriculture et BTP

Cette année, Les Rencontres Africa renouvellent leur souhait d’impliquer les autorités politiques et économiques afin de permettre aux dirigeants d’entreprise français et africains de développer des relations d’affaires. Cet événement s’inscrit dans la continuité du Grand Débat mené par Emmanuel Macron le 11 juillet avec les Diasporas africaines, dans sa volonté d’ouvrir “une nouvelle page”, de “construire une nouvelle action sur et avec l’Afrique”.

Les Rencontres Africa 2019 poursuivent ainsi l’effort engagé avec succès depuis 4 ans d’alimenter cette nouvelle dynamique entre la France, l’Europe et l’Afrique par des échanges concrets, des synergies, des joint-ventures d’entreprises. Au-delà des discours et des Vœux, Les Rencontres Africa apportent des preuves manifestes de ce besoin de contacts d’affaires « effectifs ».

Ainsi et dans ce contexte privilégié des Rencontres Africa, le programme Santé est l’occasion de remettre en discussion les grands sujets sanitaires qui occupent les pays africains notamment la lutte contres les faux médicaments, l’éducation à la santé et la gestion des pandémies. Lors des Rencontres Africa 2018, Nora Berra, Ancienne secrétaire d’état chargée de la Santé s’exprimait d’ailleurs sur l’importance “d’éduquer les populations pour avoir accès à l’information et à se prémunir également. Les défis sont nombreux : c’est de pouvoir organiser une carte sanitaire suffisamment efficace pour toucher les populations plus près à leur domicile, de pouvoir les diagnostiquer, de pouvoir les suivre, de pouvoir leur prescrire des médicaments sûrs, efficaces et qui ne sont pas falsifiés”:

Une réunion spécifique des Ministres de La Santé présents (Côte d’Ivoire, Guinée-Conakry, Mali, Sénégal) qui dédieront ainsi un moment privilégié à ces sujets permettra de construire de vraies solutions panafricaines.

En outre, le programme du secteur BTP-infrastructures restera lors de cette 4ème édition très importante avec la mobilisation, au Sénégal, de l’Agence de Gestion du Patrimoine Bâti de l’Etat (AGPBE) et celle, au Maroc, de la FENELEC qui mettra en lumière l’impact du Plan Maroc Vert sur les infrastructures du pays.

Le programme du secteur agro-agri copiloté avec le Ministère de l’Elevage et des Productions Animales ainsi que du Ministère de l’Agriculture et de l’Equipement rural prendra, quant à lui, en considération les enjeux sur la transformation, la chaîne du froid, la filière laitière, la semence et fourrage.

Lors de la Conférence Plénière Inaugurale qui se déroulera le 21 octobre au Maroc, le pays sera mis à l’honneur en tant que plateforme d’affaires entre l’Afrique et l’Europe. Par ailleurs, des thématiques sur l’industrie, la finance, le BTP-Infrastructures, le transport logistique/douanes, le digital et la santé seront également à l’honneur, afin d’échanger sur les bonnes pratiques et les enjeux financiers, juridiques, sociétaux, industriels.

La mobilisation de grands noms du monde économique et politique pour accompagner l’Afrique dans son développement

De grandes personnalités du monde économique et politique se mobilisent autour des enjeux africains pour apporter leur vision et leur projet d’avenir : MIKOLO Jacqueline Lydia, Ministre de la santé et de la population de la République du Congo ; SIDIBE Michel, Ministre de la Santé et des Affaires sociales du Mali ; MERIEUX Alain, Président Institut Mérieux ; SARR ABDOULAYE Diouf, Ministre sénégalais de la Santé et de l’Action Sociale ; TAZI Lamia, Directeur Général SOTHEMA ; MANDOLA Carmine, Directeur des Opérations Afrique et Moyen Orient du Groupe Coface ; LAASSEL SENTISSI Layla, Pharmacienne Directrice Exécutive AMIP ; BOUDRAA Hicham, Directeur Général de l’AMDIE ; SENTISI Hassan, Président de la FENIP Filière pêche/halieutique et d’autres personnalités ont d’ores et déjà confirmé leur présence.

Aux côtés des experts des marchés africains, ce sera ainsi l’occasion pour les dirigeants de tous horizons de pouvoir multiplier les contacts stratégiques et découvrir de nouvelles opportunités d’affaires!

21 et 22 Octobre au MAROC

Skhirat – Centre International de Conférences Mohammed VI

24 et 25 octobre au Sénégal

Diamniadio – Centre international de conférences Abdou Diouf (CICAD)

S.L.