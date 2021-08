Le marché monétaire maintient son équilibre (AGR)

Le marché monétaire a maintenu son équilibre au cours de la période allant du 23 au 29 juillet 2021, selon Attijari Global Research (AGR).

« Le marché monétaire demeure équilibré cette semaine en raison de l’interventionnisme de la Banque Centrale à travers ses opérations principales et à plus long terme », indique AGR dans sa récente note hebdomadaire « Weekly Hebdo Taux-Fixed income ».

Ces opérations, poursuit AGR, s’établissent à 99,4 milliards de dirhams (MMDH) contre 99,9 MMDH une semaine auparavant, satisfaisant ainsi la globalité de la Demande bancaire en liquidité.

Les taux interbancaires demeurent quant à eux, en ligne avec le taux directeur à 1,50% alors que les taux MONIA (Moroccan Overnight Index Average) accusent une légère hausse de 1 PBS (point de base), passant de 1,42% à 1,43% en une semaine, fait savoir la même source.

Plus en détails, les avances à 7 jours reculent de 7,8 MMDH à 42 MMDH. Concernant les injections à plus long terme, les pensions livrées ont augmenté de 6,4 MMDH à 29,8 MMDH et les prêts garantis se sont établis en légère hausse de 896 millions de dirhams à 27,5 MMDH.

Par ailleurs, AGR fait observer que le Trésor s’absente pour la 2ème semaine consécutive sur le marché monétaire. « Celui-ci n’effectue aucun placement de ses excédents de trésorerie au cours de la période d’analyse », indiquent les analystes d’AGR.

AS