Le marché monétaire maintient son équilibre (AGR)

Le marché monétaire a maintenu son équilibre durant la semaine allant du 31 décembre au 06 janvier 2022, avec un taux moyen pondéré (TMP) en ligne avec le taux directeur à 1,50%, indique Attijari Globla Research (AGR).

Les taux MONIA (Ndlr, Moroccan Overnight Index Average: indice monétaire de référence au jour le jour, calculé sur la base des transactions de pensions livrées ayant comme collatéral les bons du Trésor) ont augmenté, quant à eux, de 1 point de base (PB) par rapport à la semaine dernière à 1,44%, fait savoir AGR dans sa récente note « Weekly Hebdo Taux – Fixed Income ».

Parallèlement, et compte tenu de l’appréciation des réserves de changes à plus de 330 milliards de dirhams (MMDH), l’insuffisance de liquidité bancaire poursuit sa tendance baissière, relève la même source.

Par conséquent, Bank Al-Maghrib (BAM) continue de satisfaire la totalité de la demande du système bancaire en abaissant l’encours de ses interventions à travers ses opérations principales et à plus long terme. Celles-ci s’établissent à 72,7 MMDH contre 91,2 MMDH une semaine auparavant.

Dans ce sens, les avances à 7 jours baissent de 18,5 MMDH, passant de 47,3 MMDH à 28,8 MMDH en une semaine. Parallèlement, l’institut d’émission a maintenu inchangées ses injections à plus long terme à 43,9 MMDH à travers les pensions livrées et les prêts garantis.

Du côté des placements du Trésor, l’encours avec prise en pension et à blanc a nettement reculé cette semaine, note AGR, précisant que celui-ci s’établit à une moyenne de 2,4 MMDH, en baisse de 6,1 MMDH en une semaine.