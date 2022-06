Le Kia Sonet arrive au Maroc (VIDEO)

Le dernier né de la gamme SUV de Kia est officiellement lancé au Maroc.

Un design urbain et moderne

Audacieux, affirmé et moderne, pour son premier SUV compact, Kia joue la carte du style en proposant un véhicule au look piquant qui s’intègre naturellement dans le paysage urbain, le Sonet.

Avec un caractère fort et musclé, il s’apprête à dévaler les routes marocaines. Son design sportif et branché, aux lignes dynamiques, en fait un SUV résolument citadin mais disposant de la plus haute garde au sol de la gamme SUV Kia (21 cm).

Sa calandre iconique « tiger nose » et ses feux à LED boomerang horizontaux font partie des éléments distinctifs signature de ce modèle. Athlétique sans être tape-à-l’œil, le Sonet prône un caractère affirmé et une silhouette urbaine qui lui confèrent incontestablement prestance et assurance.

Un habitacle spacieux et confortable pensé pour être moderne

Dans un habitacle spacieux et confortable, la disposition générale du tableau de bord est soignée et ergonomique, offrant un réel confort visuel lors de la conduite. L’intérieur moderne du Sonet est composé de matériaux raffinés tout en étant sobre et d’une technologie embarquée fonctionnelle et polyvalente. Conçu pour répondre aux besoins des amateurs de technologies, l’habitacle se caractérise par des lignes larges et des détails très distinctifs du modèle. Le système d’info-divertissement de la voiture est au cœur du tableau de bord et offre une facilité d’utilisation totale. Le Sonet dispose, dès la première finition, d’un compteur de vitesse numérique TFT, d’un large écran tactile 8 pouces intuitif compatible avec les systèmes Android Auto et Apple Carplay ainsi que d’une caméra de recul avec lignes de guidage dynamiques.

Une conduite souple et agréable

Doté d’une offre de motorisation essence 1.5L MPi Smartstream de dernière génération développant 115 chevaux, le Sonet innove et s’inscrit dans l’ère du temps. Ce bloc moteur, réputé pour sa souplesse d’utilisation, est proposé en deux transmissions, disponibles sur l’ensemble des versions : une boite manuelle à 6 vitesses ou une nouvelle boite automatique IVT (Intelligent Variable Transmission) à 8 rapports, qui se distingue pour sa sobriété et son agrément de conduite. Grâce à cette motorisation, sur route, le Sonet offre une conduite agile, fluide et agréable. Sa hauteur assure de surcroit un sentiment de sécurité incontestable. De plus, la direction est fluide et demande un minimum d’efforts, rendant plaisante la conduite à la fois en ville et sur routes sineuses. L’aide au stationnement et la grande visibilité à travers l’habitacle favorisent les manœuvres dans les espaces de stationnement, même les plus étroits.

Confort, polyvalence et un focus sur la sécurité

Pensé pour être à la fois citadin et polyvalent, Kia a réussi le pari d’offrir un véhicule à la fois compact (4,1 m de longueur et 1,80 m de largeur) et spacieux, de par sa hauteur de 1,6 m, record pour le segment B-SUV au Maroc. De quoi garantir suffisamment d’espace dans l’habitacle afin d’assurer le confort des passagers, grâce à une garde au toit conséquente. Le coffre quant à lui dispose d’une capacité généreuse de 392 litres. La sellerie mixte cuir/tissu, présente dès la première finition, garantie une assise confortable et adaptée pour les longs trajets. Enfin, en plus de sa panoplie d’équipements, KIA accorde une importance à la sécurité de ses clients. Ainsi, plus des deux tiers de la carrosserie du Sonet sont constitués d’acier haute résistance avancé, créant une structure à la fois robuste et légère, et deux airbags conducteur et passager ainsi que d’un système d’ABS avec EBD (répartition électronique de la force de freinage) viennent compléter le dispositif.

Une gamme riche en équipement au Maroc

Le nouveau Kia Sonet est disponible en 3 niveaux de finition: Motion, Active et Exécutive.

La finition Motion offre une dotation particulièrement riche pour un premier niveau: des airbags conducteur et passager, l’alarme avec immobiliseur, des feux antibrouillard, le régulateur de vitesse, une sellerie semi-cuir, un ordinateur de bord multifonctions avec compteur digital TFT, un écran tactile Multimédia 8’’ compatible Android Auto et Apple Carplay avec caméra de recul et des barres de toit pour un look baroudeur.

La finition Active, dispose en sus, d’un volant cuir à méplat badgé « Sonet », de feux avant et arrière full LED avec signature lumineuse « boomerang », des jantes diamantées en aluminium 16’’, de l’accès mains-libres avec démarrage sans clé, du réglage des modes de conduite, de la climatisation automatique, de rétroviseurs rabattables électriquement avec répétiteurs de clignotants et d’une peinture bi-ton au choix.

La finition Exécutive complète la gamme en proposant une sellerie cuir avec sièges avant ventilés, le toit ouvrant, un chargeur de téléphone sans fil;

Sonet est disponible à partir de 209000,00 DHS en finition Motion (prix de lancement).