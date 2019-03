Le HUAWEI Y6 prime 2019 arrive enfin au Maroc

CONTENU DE MARQUE – Le très attendu Y6 Prime 2019 est enfin arrivé sur le marché marocain; proposé au prix de 1599 dhs, il est disponible en 3 coloris: Amber Brown, Saphir Blue, Midnight Black. De quoi séduire une génération complète d’utilisateurs à la recherche de smartphones accessibles. Le Huawei Y6 prime 2019 est disponible en précommande du 9 au 15 mars.

Écran Dewdrop 6.09 “: un mélange subtil entre technologie et esthétique

Avec son design d’écran fullview de nouvelle génération, le Dewdrop Display du HUAWEI Y6 prime 2019 incarne l’harmonie parfaite entre technologie de pointe et esthétique agréable. Il a été directement inspiré des gouttes de rosée cristallines sur les feuilles des arbres. Doté de courbes arrondies et élégantes qui épousent délicatement la forme de l’écran, le smartphone affiche un rapport écran/corps amélioré pour un attrait esthétique renforcé. Se différenciant des encoches larges et rectangulaires qui sont actuellement disponibles sur le marché, l’encoche du HUAWEI Y6 prime 2019 est, quant à elle, réduite à la taille d’une simple petite gouttelette d’eau.

Amber Brown: un design façon simili cuir

La version Amber Brown de la HUAWEI Y6 prime 2019 présente un aspect intéressant qui ressemble beaucoup à celui du cuir. Il s’agit d’un procédé de gravure qui reproduit la texture du cuir au micron (traitement au laser appliqué sur des matériaux autres que le cuir), avant que ne soit rajoutée une mince couche de peinture qui offre un toucher doux qui ressemble beaucoup à celui du simili cuir.

Caméra arrière 13MP f / 1.8: D’excellentes performances, de jour comme de nuit

La caméra arrière de 13 MP de la HUAWEI Y6 prime 2019 garantit une qualité d’image parfaitement nette du fait de sa haute résolution, ainsi qu’une incroyable sensibilité à la lumière grâce à son ouverture f / 1.8 (plus le nombre F est petit, plus la surface de capture de la lumière d’un objectif est grande). Il peut laisser entrer 50% de lumière supplémentaire par rapport au modèle de la génération précédente. Plus de lumière signifie une qualité d’image considérablement améliorée, et ce même au sein d’environnements sombres et peu éclairés. Les performances de mise au point, de réduction du bruit, de clarté et de luminosité deviennent également sensiblement meilleures.

HUAWEI SuperSound: excellente qualité sonore même à volume élevé et effets de type studio

Malgré sa taille compacte, le HUAWEI Y6 prime 2019 recèle de puissantes prouesses audios. Son amplificateur de puissance intelligent haute tension (11 V) permet de porter le volume du haut-parleur jusqu’à 6 dB (d’après des données collectées lors de tests réalisés dans les laboratoires de Huawei). Mieux encore, le volume maximal du haut-parleur de ce modèle est 30% supérieur à celui du modèle de la génération précédente. De plus, le Y6 prime 2019 est capable de produire un son surround de type studio qui une expérience musicale parfaitement immersive.

Déverrouillage de l’écran par reconnaissance faciale et ce même en basse lumière

La reconnaissance faciale est disponible sur le HUAWEI Y6 prime 2019, vous permettant ainsi de déverrouiller votre téléphone en un simple coup d’œil. Vous pourrez ainsi accéder facilement à votre téléphone même lorsque vos mains sont mouillées ou lorsque vous portez des gants. Dans un environnement peu éclairé, la luminosité de l’écran sera automatiquement augmentée afin d’éclairer votre visage.

Captures d’écran avec trois doigts

Pour réaliser une capture d’écran, il vous suffira d’utiliser trois doigts d’une main que vous glisserez vers le bas de l’écran. Vous verrez alors d’afficher une petite image immédiatement après la capture. En cliquant sur cette image, vous pourrez alors facilement partager la capture d’écran avec vos amis.

Batterie

Le HUAWEI Y6 prime 2019 est équipé d’une batterie de 3 020 mAh (valeur typique). Grâce à la technologie intelligente d’économie d’énergie brevetée de Huawei, le modèle bénéficie d’une autonomie de batterie encore plus longue.

Les tests en laboratoire effectués par Huawei démontrent que le HUAWEI Y6 prime 2019 est capable de fonctionner pendant 10 heures avec une connexion réseau de 4G. Il peut également être utilisé pour écouter sans interruption de la musique durant 73 heures ou visionner des vidéos pendant 16 heures.