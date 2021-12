Le HUAWEI Nova 8i, un smartphone d’exception aux performances époustouflantes

Le tout dernier-né de la série nova de Huawei offre des expériences mobiles incroyables grâce à la présence d’un puissant appareil photo quadruple AI de 64MP, mais aussi du système SuperCharge HUAWEI de 66W et d’un écran sans bord HUAWEI de 6,67 pouces.

Huawei Consumer Business Group (BG) vient d’annoncer aujourd’hui le lancement du HUAWEI nova 8i au Maroc. Depuis sa sortie, la série nova de Huawei ne cesse de proposer des modèles aux designs étonnants, mais aussi des fonctionnalités époustouflantes qui répondent à tous les besoins des consommateurs. Aujourd’hui, la série nova s’étoffe davantage avec l’arrivée du HUAWEI nova 8i, lequel est livré avec de nouvelles fonctionnalités ultra-pratiques qui permettent aux utilisateurs de profiter pleinement de la vie.

D’apparence délicate, le HUAWEI nova 8i est doté d’un appareil photo quadruple de 64 Mpx, mais aussi d’un écran sans bord HUAWEI qui offre une expérience visuelle extrêmement immersive. Et ce n’est pas tout! La technologie pionnière HUAWEI SuperCharge de 66W permet en outre aux utilisateurs de recharger rapidement leur smartphone et de continuer à se divertir sans la moindre interruption.

Un super écran pour un maximum d’immersion

Le HUAWEI nova 8i est doté d’un excellent écran HUAWEI sans bord de 6,67 pouces qui permet d’obtenir une immersion totale, que ce soit pour la lecture de vidéos ou pour les jeux. Cet écran de 1080 x 2376, FHD+ est capable de prendre en charge toute la gamme chromatique DCI-P3 et d’offrir des couleurs beaucoup plus vraies que nature. Avec son impressionnant rapport écran/corps de 94,7 %1, ce smartphone d’exception est tout simplement un champion de l’immersion visuelle.

Le nouveau smartphone nova est doté de la fonction Eye Comfort, laquelle a obtenu la certification TÜV Rheinland Low Blue Light. Celle-ci permet de filtrer les lumières bleues nocives tout en minimisant la décoloration jaune. L’écran prend également en charge un taux d’échantillonnage tactile de 180 Hz pour une réactivité maximale.

Un super appareil photo

Fidèle à l’héritage de Huawei en matière d’appareils photo, le HUAWEI nova 8i est doté d’une quadruple caméra AI qui vous aide à immortaliser vos instants les plus précieux de la meilleure manière possible. Doté d’un capteur de 1/1,7 pouce, l’appareil photo principal haute résolution de 64 MP vous permet de capturer facilement des images claires aux détails nets et précis. L’appareil photo ultra grand angle 120° permet aux utilisateurs d’intégrer davantage de contenu dans chaque photo, que ce soit lors d’une randonnée ou d’une réunion de famille, tandis que l’appareil photo macro vous permet de photographier les détails les plus infimes à seulement 4 cm de l’objectif.

Pour photographier la nuit, le HUAWEI nova 8i intègre la fonction Super Night Shot 2.0 pour vous permettre d’obtenir en toute facilité des photos exceptionnelles même lorsque la luminosité fait défaut.

Du divertissement sur une plus longue durée

Le HUAWEI nova 8i est doté de la fonction SuperCharge HUAWEI 66W et d’une grande batterie de 4300mAh2. Grâce à la technologie tri-électrode innovante à cellule unique qui l’équipe, le HUAWEI nova 8i est capable d’être rechargé à 68 % en seulement 20 minutes et peut même être intégralement rechargé en seulement 38 minutes. De plus, des algorithmes d’IA économes en énergie assurent la gestion intelligente de la batterie ce qui rend ce smartphone idéal pour le gaming ou pour le divertissement sur de longues périodes.

Grâce à sa conception Full-scene Smart Antenna 2.0, le HUAWEI nova 8i dispose de sept antennes intégrées au niveau des quatre bords. Cette conception unique permet d’améliorer la puissance du signal de manière à obtenir un jeu encore plus fluide, et ce même lorsque l’appareil est tenu horizontalement. Lorsqu’il est activé, l’assistant de jeu intelligent vous permet d’interrompre les notifications d’appels et de profiter ainsi d’un gameplay encore plus immersif.

Avec son espace de stockage interne de 128 Go, vous pourrez sauvegarder davantage de données sur l’appareil. Le HUAWEI nova 8i est en outre équipé de 8 Go4 de RAM, ce qui permet aux utilisateurs d’exécuter plusieurs applications en arrière-plan en même temps.

Une expérience utilisateur encore plus riche

Équipé du système d’exploitation EMUI 11, le HUAWEI nova 8i propose toute une panoplie de fonctions intelligentes qui permettent aux utilisateurs de gérer encore plus efficacement leurs tâches quotidiennes. «MeeTime» par exemple vous permet d’appeler un autre smartphone ou une autre tablette Huawei, mais aussi de communiquer de manière plus pratique en partageant votre écran et en y ajoutant vos propres gribouillis et notes. HUAWEI nova 8i prend également en charge les fonctions de capture d’écran et d’enregistrement d’écran par simples gestes de jointure.

Les utilisateurs du HUAWEI nova 8i pourront ainsi profiter d’une expérience de smartphone encore plus intelligente, plus riche et plus sûre, et ce grâce aux Huawei Mobile Services (HMS). En plus de HUAWEI Music, de HUAWEI Health et d’autres applications de haute qualité, Huawei ne cesse de proposer de nouvelles applications via son AppGallery. Le HUAWEI nova 8i prend également en charge Petal Search pour offrir une expérience de recherche repensée, qui permet aux utilisateurs de profiter d’une vie numérique encore plus intelligente.

Prix et disponibilité

Disponible en finition Moonlight Silver, et Starry Black, le HUAWEI nova 8i sera commercialisé au Maroc à partir du 24 décembre au prix de 3249 dhs en plus d’un HUAWEI FreeLace offert gratuitement.