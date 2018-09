Le groupe Saham a un nouveau président

L’industriel marocain Saïd El Alj est le nouveau président du groupe Saham, rapporte l’Economiste.

Diplômé de l’École des dirigeants et des créateurs d’entreprise de Paris, El Alj a fondé et dirigé plusieurs entreprises au Maroc et à l’étranger, notamment le groupe Sanam holding, intervenant dans plusieurs domaines d’activités (industrie agro-alimentaire, distribution de matériel technique, tourisme, immobilier commercial…). Le groupe contrôle plus de 65 filiales au Maroc et à l’international.

Le quotidien économique précise par ailleurs que “la famille El Alj détient 21,6 % du capital du groupe Saham“.

S.L.