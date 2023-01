Le Groupe Renault mise grand sur les motorisations électriques en 2023 (PHOTOS)

Dans un contexte de contraintes des approvisionnements, les immatriculations de la marque Renault s’élèvent à 1.466.729 unités, soit – 9,4 % vs 2021.

En Europe, Renault atteint une part de marché de 6,4 % (- 0,7 pt vs 2021) avec 832.605 unités vendues. Comme en 2021, la marque affiche à nouveau des progrès significatifs dans les segments générant le plus de valeur, notamment le marché électrifié en croissance, le segment C, le marché des ventes aux particuliers et le marché des véhicules utilitaires.

Croissance sur le marché des modèles électrifiés

En 2022, Renault devient la troisième marque électrifiée (marché VP) avec plus de 228.000 véhicules vendus (+ 12 % vs 2021). Renault est la troisième marque en Europe sur le marché des véhicules électriques.

Conformément à ses ambitions d’atteindre le mix le plus vert du marché européen à l’horizon 2025, avec plus de 65 % de véhicules électrifiés dans le mix des ventes, Renault accroît sa part de ventes électrifiées de + 9 pts vs 2021. La gamme E-Tech (électrique et hybride) représente désormais 39 % des ventes de véhicules particuliers Renault en Europe en 2022, alors que la moyenne du marché se situe autour de 31 %.

La nouvelle Mégane E-Tech electric complète notre offre de voitures électriques en Europe depuis le second semestre 2022 et devient aussitôt l’une des voitures électriques les plus populaires sur le marché des ventes aux particuliers avec 33.000 ventes. La plupart des ventes portant sur les versions hautes disposant de 450 km d’autonomie et Open RLink, powered by Google®. En 2023, Renault lancera la Mégane E-Tech electric en dehors de l’Europe.

La technologie full hybride est en plein essor avec 117 000 unités, soit + 64 % par rapport à 2021. Cette technologie, très recherchée par les clients particuliers, atteint un mix de 30 % sur Clio, 31 % sur Captur, 65 % sur les ventes d’Arkana et constitue déjà la version la plus demandée du nouveau Austral. En 2022, Renault est la deuxième marque en Europe pour les ventes de véhicules hybrides.

Croissance sur les segments les plus créateurs de valeur

Renault a atteint son objectif de vente aux particuliers, avec plus d’une vente sur deux auprès de cette cible. Le mix des ventes à particuliers a progressé de 8 points vs 2021 pour atteindre 51 %, soit + 7 points vs la moyenne du marché. En conséquence, la part de marché des ventes aux particuliers s’est améliorée de + 0,3 pt par rapport à 2021 pour atteindre 6,1 % en Europe.

La croissance sur le segment C s’accélère : les ventes de Renault progressent de 21 % avec plus de 200.000 immatriculations. Le succès d’Arkana se poursuit, avec déjà plus de 80.000 ventes en 2022 (doublement des ventes vs 2021 avec 41.800 unités).

Marché des véhicules utilitaires

Sur le marché européen des véhicules utilitaires, Renault atteint la deuxième position avec une part de marché stable de 14,4 %. En 2022, Renault a complété sa gamme VU avec le nouveau Kangoo Van E-Tech electric et le nouveau Master E-Tech electric pour répondre aux attentes des clients et conformément à ses ambitions d’électrification.

Renault se classe 1er sur le segment des fourgonnettes et 2e sur celui des moyens/grands fourgons.

En dehors de l’Europe, Renault progresse sur ses marchés clés. Les volumes de ventes s’élèvent à 634 124 unités et sont stables par rapport à 2021. La part des ventes hors Europe atteint 43,2 % des ventes totales de la marque.

La Turquie, avec un volume de 99 639 véhicules vendus (+ 22,6 % vs 2021), et une part de marché en hausse de + 1,7 pt à 12,7 %, devient le 4e marché de Renault, où notre gamme de produits répond parfaitement aux besoins du marché.

Au Maroc, les volumes de ventes ont augmenté de 11,4 % à 26 385 véhicules, et la part de marché atteint un record sur les 10 dernières années avec 16,3 % (+ 2,9 points).

En Inde, les ventes ont diminué de 9 % et la part de marché de – 0,7 pt. Renault reste la première marque européenne sur le marché indien.

En Amérique latine, Renault progresse avec 283 116 ventes, soit + 8 % par rapport à 2021. Les volumes de ventes progressent de 26 % en Argentine et de 30 % au Mexique grâce au succès de Kwid, 4e véhicule à particuliers le plus vendu en Amérique latine. En Colombie, Renault est leader grâce à Duster, le véhicule le plus vendu du marché.

La gamme E-Tech pilier de la croissance en 2023

Fabrice Cambolive, Chief Operating Officer marque Renault, conclut : « les équipes ont atteint nos priorités en 2022 : croissance sur le marché électrifié, le segment C et le marché des ventes aux particuliers. Notre gamme E-Tech répond parfaitement aux attentes des clients et nous place comme la troisième marque en Europe sur le marché électrifié. En 2023, la croissance de la marque Renault sera assurée par notre gamme E-Tech unique sur le marché, une année pleine pour les ventes de Mégane E-Tech electric et du nouveau Austral E-Tech, ainsi que 4 lancements importants avec des véhicules de grande qualité, dont nous sommes fiers ».