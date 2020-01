Le Groupe Renault Maroc donne tous les chiffres de 2019

Casablanca, 14 janvier 2020 – L’année 2019 a permis de consolider les acquis de l’ensemble des activités du Groupe et de renforcer sa position de leader incontesté du secteur automobile national.

2ème Grande Entreprise du Royaume, le Groupe Renault Maroc performe à nouveau au travers de la production de ses usines de Tanger et Casablanca avec près de 400 000 véhicules produits.

Le Groupe, avec ses deux marques Renault et Dacia, conserve un niveau record de part de marché à 42,4%. Renault Clio devient la voiture la plus vendue dans le Royaume.

Plus que jamais, le Groupe joue son rôle de locomotive au service du développement de l’industrie automobile du Maroc en accompagnant l’installation des nouveaux fournisseurs venus appuyer la montée en puissance de ce secteur, 1er exportateur du Royaume pour la 6ème année consécutive.

PERFORMANCE DE PRODUCTION POUR LE GROUPE RENAULT MAROC TIREE PAR L’EXCELLENCE DE SON DISPOSITIF INDUSTRIEL

En 2019, les usines de Tanger et Casablanca consolident leur rythme de production grâce à l’attractivité des produits fabriqués dans le Royaume pour répondre à la demande nationale et internationale malgré un marché mondial en repli. Les deux sites de production poursuivent leur fonctionnement en trois équipes complètes pour la deuxième année consécutive.

L’année 2019 permet de renforcer les performances enregistrées en 2018 en partie grâce à la surperformance de l’usine Renault de Casablanca – Somaca qui bat un nouveau record de production. La production des usines du Groupe Renault Maroc atteint les 394 902 véhicules en 2019, dont 303 558 véhicules à l’usine Renault de Tanger et 91 344 à l’usine Renault de Casablanca – Somaca, en croissance de plus de 9% par rapport à 2018.

L’usine Renault de Casablanca a enregistré une année exceptionnelle en augmentant sa capacité de production à 100 000 véhicules par an au lieu des 80 000 en 2018. Etablissant un nouveau record annuel de production à plus de 90 000 véhicules, cette dynamique a permis à la Somaca de franchir la barre des 750 000 véhicules Renault et Dacia produits fin 2019.

VITESSE DE CROISIERE POUR LES EXPORTATIONS DANS UNE CONJONCTURE PEU FAVORABLE

Les exportations du Groupe Renault Maroc ont atteint 351 514 véhicules en 2019 : 283 816 véhicules produits à l’usine Renault de Tanger, soit 93% de la production de l’usine tangéroise et 67 698 véhicules à l’usine Renault de Casablanca, représentant plus de 74% de la production de la Somaca.

La production des usines de Tanger et de Casablanca est expédiée à un total de 74 pays faisant ainsi rayonner le « made in Morocco ».

RENAULT COMMERCE MAROC MAINTIENT SON LEADERSHIP ABSOLU

Disposant de gammes diversifiées et attractives, le Groupe Renault Maroc maintient son niveau de performance record atteignant une part de marché de 42,4% en 2019. Dans un marché global en régression de 6,5%, les marques Renault et Dacia conservent les deux premières places du classement.

En 2019, Dacia capitalise 49 041 ventes, ce qui porte la part de marché sur l’année à 27,7%. Renault pour sa part a écoulé au cumul 24 242 véhicules, soit une part de marché de 14,6%, plus 0,1% vs 2018. Le Groupe a tiré profit de son leadership avec 70 283 ventes au cumul de l’année.

Ces résultats ont été réalisés grâce à une gamme en adéquation avec les attentes du marché. Ainsi, 6 modèles du Groupe Renault Maroc figurent dans le top 7 des meilleures ventes en 2019 :

– Renault Clio devient la voiture la plus vendue au Maroc pour la première fois avec 12 377

livraisons.

– Dacia Logan, 2ème véhicule du marché, domine son segment avec 11 744 ventes soit 67,5% de part de segment.

– Dacia Sandero (11 186 unités vendues), Dacia Dokker (11 038 unités vendues), Dacia Duster (8 219 unités vendues) se positionnent respectivement à la 3ème, 4ème et 5ème place.

– Dacia Duster réalise une année record et représente 1 SUV du segment C sur 3 vendus.

– Renault Kangoo (4 660 unités vendues), n°2 de son segment derrière Dacia Dokker, se positionne à la 7ème place du classement.

RENAULT MAROC, LE 1ER RESEAU DE DISTRIBUTION AUTOMOBILE DANS LE ROYAUME RENFORCE SA PROXIMITE CLIENT AVEC 8 NOUVEAUX POINTS DE VENTE ET SERVICE

Le Groupe poursuit le développement de son réseau commercial automobile, le plus étendu du Royaume. Constitué de 93 points de vente et service à fin 2019, le réseau renforce davantage la présence des marques Dacia et Renault au plus près de ses clients dans l’ensemble du Royaume avec l’inauguration de 8 nouveaux sites pendant l’année. Cela représente un investissement global de 104 millions de dirhams.

RCI FINANCE MAROC : DES OFFRES INNOVANTES AU SERVICE DU CLIENT

RCI Finance Maroc confirme sa 1ère place du financement automobile en 2019 grâce à la réalisation de plusieurs records :

Près d’1 client particulier Renault et Dacia sur 2 a bénéficié du financement RCI Finance Maroc,

25 876 véhicules Renault et Dacia ont été financé en 2019,

51 783 services ont été vendus auprès des clients des marques Renault et Dacia, en progression de 15% par rapport à 2018.

RCI Finance Maroc innove sans cesse pour accompagner le Groupe dans sa performance commerciale en proposant des offres innovantes destinées aux particuliers et aux entreprises.

L’ANNEE 2019, UN ACCOMPAGNEMENT SOUTENU POUR LE DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL AUTOMOBILE MAROCAIN

Depuis la signature des accords de performance Renault en 2016 et 2017 pour renforcer l’écosystème automobile, le Groupe Renault Maroc s’investit plus que jamais pour honorer ses engagements pris avec le Royaume. Aujourd’hui, le Groupe Renault a doublé la base locale de ses fournisseurs depuis la signature des accords et compte tripler ses fournisseurs d’ici 2023 ce qui permettra d’atteindre les objectifs.

Le Groupe Renault Maroc joue la carte de l’accélération industrielle à travers la concrétisation des accords signés en 2016 et 2017 et l’atteinte des objectifs dans le cadre du développement de son écosystème.

LA FONDATION RENAULT MAROC : UNE PREMIERE ANNEE RICHE EN ACTIONS SOCIALES ET SOCIETALES

Depuis sa création en novembre 2018, la Fondation Renault Maroc a pour vocation de contribuer à réduire les inégalités en matière d’inclusion et de mobilité dans les régions d’ancrage du Groupe. La Fondation porte de nombreux projets répondant aux enjeux essentiels dans les domaines de l’éducation, de prévention routière et d’environnement tels que : les programmes de transport scolaire de régions rurales, la mise en place de classes de préscolaires, l’accès au parascolaire aux jeunes défavorisés, la réhabilitation des établissements scolaires publics et le programme de prévention routière Tkayes School.

Aujourd’hui, plus de 1700 élèves sont transportés dans des conditions sécurisées dans la province de Fahs Anjra et nous comptons 20.000 bénéficiaires en 2019 du parascolaire et de la sensibilisation à la sécurité routière à Tanger et Casablanca.