Le groupe Hit Radio lance une nouvelle station

RADIO AZAWAN, née de la diversification du groupe Hit Radio, se positionne comme une radio ouverte sur les cultures et influences du sud du Maroc et diffusée en langues Amazigh, Hassani et Darija.

Désormais écoutée à Agadir, Laayoune et Dakhla, RADIO AZAWAN poursuit son déploiement sur 41 fréquences FM pour couvrir en 2020 100% des bassins du Sud soit un potentiel d’audience de 3 millions d’auditeurs.

Également disponible en digital audio, via le site web (radioazawan.ma) et l’application mobile, RADIO AZAWAN peut être captée en national et à l’international.

La nouvelle station consacre la majorité de ses programmes à la valorisation de la musique régionale aux rythmes hassani, amazigh, world et fusion… dont l’identité se résume par son claim Moussi9a Bel Alwan.

Chaque jour un artiste est mis à l’honneur sur la radio et les réseaux sociaux affiliés (Oum, Ahmed Soultan, Larbi Imghrane, Burna Boy, Ribab Fusion…) pour accompagner le développement et le rayonnement de notre culture, de notre patrimoine à travers la musique et ses icônes.

Les programmes s’enrichiront d’émissions interactives alliant information et divertissement : « Mawahib Azawan » à la recherche de nouveaux talents marocains originaires des bassins Souss-Massa, Portes du Désert et des Provinces Sahariennes, « Caravane Azawan » consacrée à la culture (langues, traditions et engagements) amazigh, hassani et subsaharienne, « Allo Azawan » ouvrira l’antenne aux messages des auditeurs.

