Le Groupe Crédit Agricole du Maroc mobilisé pour Al Moustatmir Al Qaraoui

En application des Hautes Instructions Royales, le Groupe Crédit Agricole du Maroc, acteur historique de l’accompagnement et du financement du monde rural, mobilise ses troupes pour le déploiement optimal du Programme Al Moustatmir Al Qaraoui dans l’ensemble des régions du Royaume.

Pour s’assurer du plein succès du programme et permettre au plus grand nombre de TPE du monde rural de bénéficier des conditions et produits spécifiques mis en place, le Groupe Crédit Agricole du Maroc a mis en place un dispositif dédié renforcé par une tournée régionale de son top management pour mobiliser et sensibiliser les acteurs du réseau

Une tournée régionale d’envergure pour mobiliser et sensibiliser le réseau

Afin d’accompagner de manière pérenne et efficace le déploiement du programme Al Moustatmir Al Qaraoui, le Président du Groupe et le top management ont entamé une tournée dans les différentes régions du Royaume afin de mobiliser et sensibiliser les collaborateurs du réseau pour la réussite du programme Al Moustatmir Al Qaraoui.

Les premières réunions se sont tenues les Jeudi 20 et vendredi 21 février 2020 avec les équipes des régions de Rabat-Salé-Kénitra et de Casablanca-Settat et se poursuivront au cours des semaines qui suivent pour aller à la rencontre des collaborateurs des régions de Fès-Meknès, Tanger-Tétouan-Al Hoceima, l’Oriental, Béni Mellal-Khénifra, Guelmim-Oued Noun Laâyoune‐Saguia al Hamra, Ed Dakhla‐Oued ed Dahab, Drâa‐Tafilalet, Marrakech-Safi et enfin Sous-Massa.

Compte tenu de l‘afflux massif qu’ont connu les agences du Groupe, ces réunions sont l’occasion pour le top management non seulement de sensibiliser l’ensemble des équipes et de les mobiliser mais également d’être à l’écoute du terrain, de recueillir les premiers retours d’expérience et d’apporter les éléments de réponse nécessaires.

A aujourd’hui, plus de 1.500 dossiers sont en cours de traitement par le CTPE. Les dossiers relatifs à l’Agriculture concernent diverses activités : aquaculture, filière laitière, filière sucrière, irrigation, mécanisation, valorisation des produits du terroir et reconversion agricole.

Le dispositif spécifique du Crédit Agricole du Maroc

Trois programmes complémentaires pour accompagner tous les types de porteurs de projets

Au bénéfice du monde rural, l’offre développée par le Crédit Agricole du Maroc dans le cadre du programme Al Moustatmir Al Qaraoui se décline en 3 programmes complémentaires, qui seront gérés selon des approches différenciées :

– Programme 1 : concernant les nouvelles créations de TPE non agricoles dans le monde rural (moins de 5ans). Pour cette cible, le Groupe a mis en place un produit dédié nommé Intelak Qaraoui

-Programme 2 : concernant les nouvelles créations de TPE agricoles (moins de 5ans) pour lesquelles la banque a mis en place le produit Intelak Filahi

-Programme 3 : portant sur la modernisation des TPE agricoles déjà existantes à travers une reconversion significative de l’exploitation agricole ou des mécanismes de financement innovants. Pour cette tranche, la banque a mis en place Intelak Tajdid Filahi.

Un réseau de distribution dense et optimal

S’adressant aux TPE et aux projets localisés dans le périmètre rural, le réseau dédié à ce programme est de 1.200 agences (600 agences du Crédit Agricole du Maroc et de ses filiales : Tamwil Al Fellah, Ardi et AL Akhdar Bank, et 600 agences de Al Barid Bank et Al Barid Cash).

Les produits Al Moustatmir Al Qaraoui seront également portés par d’autres canaux de distribution, notamment via le digital.

Le Centre TPE, au cœur du dispositif Al Moustatmir Al Qaraoui

Afin d’assurer un traitement optimal des dossiers de financement Al Moustatmir Al Qaraoui, le Crédit Agricole du Maroc a mis en place une nouvelle structure dédiée : le Centre d’étude et de crédits TPE (CTPE) qui assure la prise en charge des dossiers Al Moustatmir Al Qaraoui déposés au sein des agences du Groupe Crédit Agricole du Maroc et de Al Barid Bank.

Disposant de ressources humaines hautement qualifiées, dédiées au programme Al Moustatmir Al Qaraoui et spécialisées dans la gestion des projets notamment ruraux, le CTPE a mis en place un processus industrialisé et une organisation fluide s’appuyant sur des outils performants d’appréciation et de suivi des projets.

Al Moustatmir Al Qaraoui, Programme national d’accompagnement et de financement des petites entreprises et porteurs de projets dans le monde rural

Al Moustatmir Al Qaraoui, Programme national d’accompagnement et de financement des petites entreprises et porteurs de projets dans le monde rural s’adresse aux TPE, PE, jeunes porteurs de projets, jeunes entreprises innovantes, auto-entrepreneurs, petites exploitations agricoles, futurs projets d’investissement dans le cadre de l’opération de melkisation des terres collectives, ainsi que tout projet agricole compatibles avec les vocations définies dans le cadre de la stratégie nationale de développement. Il est destiné aux entreprises ou projets avec un chiffre d’affaires inférieur à 10 Millions de DHS (sauf pour les entreprises exportatrices vers l’Afrique).

Sont éligibles :

les entreprises de moins de 5 ans,

les TPE existantes apportant un élément nouveau de nature à générer de la valeur ajoutée tel que des projets de modernisation, de reconversion vers des cultures à forte valeur ajoutée, projets innovants …

L’ensemble des secteurs d’activité du monde rural et agricole peut bénéficier du Programme Al Moustatmir Al Qaraoui à l’exception de la pêche hauturière et de la promotion immobilière.

Le Crédit Agricole du Maroc est également partie prenante du Programme intégré d’appui et de financement des entreprises tel que déployé par l’ensemble du secteur bancaire et accompagne également les projets entrant dans ce cadre dans le milieu urbain et bénéficiant du taux de 2% H.