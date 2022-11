Le Groupe Crédit Agricole du Maroc et SOWIT scellent un partenariat

Le Groupe Crédit Agricole du Maroc et SOWIT ont signé ce mardi 1er novembre une convention de partenariat visant à mobiliser les technologies de télédétection et d’intelligence artificielle au profit des agriculteurs et des filières agricoles.

Les Partenaires se sont ainsi rapprochés pour concevoir et déployer un ensemble de solutions visant à mieux appréhender les besoins des agriculteurs et à leur proposer des services adaptés à leurs contextes via des analyses par l’usage d’outils de télédétection de leurs parcelles.

Cette collaboration s’articulera autour de solutions de Scoring agronomique et environnemental, d’enquêtes terrain et de géo-référencement des agriculteurs clients et prospects du CAM, mais également de conseil agricole digital par la mise à disposition des technologies SOWIT au service du CAM.

Ainsi, SOWIT accompagnera le CAM dans l’amélioration de la connaissance de ses clients agriculteurs via notamment :

Son expertise d’analyse factuelle d’un projet agricole par télédétection et intelligence artificielle;

Son expertise de cartographie et géo-référencement des parcelles;

Ses solutions de monitoring des parcelles.

Grâce à cela, le CAM pourra exploiter au mieux les leviers qu’offrent les solutions Agritech, pour une meilleure adaptation de l’investissement et du financement aux spécificités du terrain et un meilleur conseil des agriculteurs.

Ce partenariat s’inscrit pleinement dans la stratégie du Groupe Crédit Agricole du Maroc qui a développé un bouquet de solutions digitales pour offrir aux agriculteurs des produits et applications novateurs, fluidifier leurs transactions financières et œuvrer efficacement pour la digitalisation des chaînes de valeur et de l’écosystème agricole.

A propos de SOWIT

Start up spécialisée dans l’Agritech et le développement d’outils d’aide à la décision combinant intelligence artificielle et télédétection, SOWIT a développé un outil SAS (Software As A Service) permettant aux agriculteurs d’optimiser leurs opérations critiques telles que la fertilisation, l’irrigation ou encore l’estimation du rendement.

SOWIT est au carrefour de la télédétection, du Machine Learning et de l’agronomie, pour développer des modèles agronomiques et répondre aux besoins des agriculteurs.

Elle est présente au Maroc, France, Tunisie et au Sénégal et couvre déjà plus de 80 000 hectares, dans 11 pays et travaille avec plus de 70 organisations agricoles.