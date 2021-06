Le Groupe Crédit Agricole du Maroc accompagne le déploiement de la Stratégie Génération Green

Fortement mobilisé pour accompagner la dynamique engendrée par la stratégie Génération Green et appuyer de manière opérationnelle son déploiement, le Groupe Crédit Agricole du Maroc se mobilise auprès de ses partenaires pour promouvoir l’entreprenariat agricole en milieu rural et apporter l’appui nécessaire aux agriculteurs et ce à travers deux actions phares :

Lancement du programme national d’accompagnement et d’appui aux jeunes entrepreneurs agricoles dans le milieu rural en partenariat avec l’ONCA;

Lancement d’un nouveau parcours digital dédié au règlement des redevances de l’ORMVAG via la plateforme digitale agricole du CAM.

Programme National d’Accompagnement et d’Appui aux jeunes entrepreneurs agricoles dans le milieu rural

Fruit d’un partenariat entre l’Office National du Conseil Agricole (ONCA) et le Groupe Crédit Agricole du Maroc (GCAM), ce programme s’inscrit dans le cadre du déploiement de Génération Green 2020-2030 notamment son volet relatif à l’élément humain et le conseil agricole. Il a pour objectif d’accompagner les jeunes entrepreneurs agricoles et d’assurer l’insertion professionnelle des jeunes ruraux, à travers :

Un accompagnement financier spécifique adapté aux besoins des porteurs de projets;

Un accompagnement non financier à travers le conseil, l’encadrement, la formation et la mise à leur disposition de l’expertise des partenaires.

Le programme, dont la 1ère étape a eu lieu le 25 mai courant au niveau de la commune Ain El Orma à Meknès, concerne l’ensemble des régions du Maroc et se déroulera d’ici à fin juin.

Il permettra de développer un climat d’affaire attractif à l’investissement et réunira, à chaque étape, les jeunes entrepreneurs quel que soit le degré de maturité de leurs projets afin de les orienter, les encadrer et leur apporter les financements nécessaires favorisant ainsi, in fine, l’éclosion de la classe moyenne rurale.

Pour ce faire, la Banque a développé une offre de financement dédiée dans le cadre du programme national Al Moustatmir Al Qaraoui porté par le CAM et s’inscrivant dans le cadre du programme Intelaka lancé par sa Majesté le Roi que Dieu l’assiste.

Ainsi, grâce à la collaboration entre le CAM et l’ONCA, les porteurs de projet peuvent bénéficier d’un accompagnement complet alliant :

Crédit bancaire et financement aux conditions avantageuses du programme AMAQ;

Appui technique, encadrement et expertise.

Cette action d’envergure marque l’implication effective du CAM pour le développement de l’ensemble des acteurs des chaînes de valeur et son engagement ferme d’apporter un appui spécifique aux jeunes agriculteurs et à la promotion de l’entreprenariat en milieu rural.

Nouveau parcours digital dédié au règlement des redevances de l’ORMVAG via la plateforme digitale agricole du CAM

Dans la continuité de ses actions pour l’essor du monde rural et agricole au Maroc et dans le but d’accompagner l’agriculteur et répondre au mieux à ses besoins, le Crédit Agricole du Maroc a co-construit avec l’Office Régionale de Mise en Valeur Agricole du Gharb (ORMVAG) un parcours 100% digital dédié à l’Agriculteur.

En effet, le CAM a enrichi sa plateforme digitale agricole construite autour de l’application « Imtiazat-e » par un parcours dédié à la digitalisation des filières agricoles. Après les premières briques déjà mises en places, ce nouveau parcours vient enrichir le volet paiement digital de l’application gratuite « Imtiazat-e ». L’Agriculteur peut régler automatiquement ses redevances liées à la consommation d’eau d’irrigation, en toute simplicité, en faveur de l’ORMVAG sans avoir à se déplacer dans les Agences de recouvrement qui peuvent se trouver à 30 ou 40 km dans la Région du Gharb.

Combinant ergonomie et praticité, le parcours conçu offre aux agriculteurs la possibilité de vivre une expérience inédite en tant que professionnels du secteur agricole et s’inscrit dans le cadre du projet national de paiement électronique.

Rappelons que « Imtiazat-e » est une application mobile gratuite, téléchargeable sur Google Play, qui permet aux agriculteurs de gérer leurs activités à tout moment et en toute autonomie.

« Imtiazat-e » permet, entre autres, de consulter son (es) compte (s), renouveler les crédits à court terme, faire le suivi des subventions de l’état dans le cadre du Fonds de Développement Agricole (FDA), souscrire à l’Assurance Multirisque Climatique, initier une demande de financement des intrants (semence et engrais…) avec déblocage du financement auprès du fournisseur directement, régler automatiquement ses achats auprès de SONACOS, suivre ses engagements chez le Crédit Agricole du Maroc ainsi que ses règlements fournisseurs…

D’autres parcours sont en cours de finalisation épousant ainsi la volonté de notre pays d’exploiter la digitalisation pour créer de la valeur pour les populations du monde rural et agricole.