Le groupe CDG a sa Charte de développement durable

Traçant les contours d’un nouveau cadre de travail harmonisé et consolidant les orientations et principes à valoriser pour une croissance durable, la Charte de Développement Durable s’intègre pleinement dans la stratégie globale du Groupe.

Le Groupe adopte ainsi une démarche de contribution responsable s’articulant autour de 5 principes clés :

1- Contribuer au développement économique et social et à la création de valeur à long terme. 2- Préserver et renforcer les équilibres environnementaux et climatiques

3- Œuvrer en faveur du bien-être et de l’inclusion financière et sociale

4- Promouvoir la bonne gouvernance et l’exemplarité interne

5. Valoriser le Capital humain

A travers la mise en place de cette Charte de Développement durable, le Groupe CDG entend sensibiliser et promouvoir les principes et les objectifs énumérés auprès de ses multiples parties prenantes internes et externes (partenaires, fournisseurs, clients, collaborateurs, etc.).