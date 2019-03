Le groupe BCP dévoile ses résultats annuels 2018

Le Comité Directeur du Crédit Populaire du Maroc et le Conseil d’Administration de la Banque Centrale Populaire, se sont réunis le 18 mars 2019 sous la présidence de Mohamed Karim Mounir, pour examiner l’évolution de l’activité et arrêter les comptes au 31 décembre 2018.

Performances financières traduisant la pertinence des choix stratégiques du Groupe

Le Groupe Banque Centrale Populaire réaffirme son positionnement de référence et affiche des indicateurs de résultats en croissance pour l’exercice 2018.

Le Produit Net Bancaire consolidé du Groupe s’établit à plus de 17 milliards de dirhams, enregistrant une évolution de 4%. Cette croissance est principalement tirée par les performances commerciales et la bonne progression des activités d’intermédiation, au Maroc comme à l’international.

Le Résultat Net consolidé poursuit sa progression et s’apprécie de 3,8% à 3,5 milliards de dirhams. Le Résultat Net Part du Groupe, quant à lui, s’élève à 2,9 milliards de dirhams en progression de 3,5%. Ces performances renouvelées illustrent le dynamisme économique du Groupe et la pertinence de ses choix stratégiques.

Une dynamique entretenue des activités au Maroc

Au titre de l’année 2018, la banque au Maroc consolide son leadership et réaffirme son positionnement de leader de la collecte de l’épargne nationale avec plus de 26% de parts de marché. Plus particulièrement, le Groupe a capté près d’un quart de la collecte additionnelle des particuliers et a gagné 58 points de part de marché sur le segment des Marocains Du Monde.

Forte de son ancrage régional et de son engagement en faveur du financement de l’économie, la Banque Populaire a distribué plus de 15 milliards de dirhams de crédits au titre de l’année 2018, améliorant ainsi son positionnement de 31 points de base et portant sa part de marché sur ce volet à plus de 24%.

En matière de financement, le Groupe a fortement accompagné le développement des entreprises marocaines, augmentant ainsi sa distribution de 9,4% au profit de ce segment.

Ainsi, la marge d’intermédiation clientèle de la banque au Maroc affiche une progression significative de 6,7%, tirée par un double effet de croissance des encours et d’optimisation du coût des ressources. En outre, le Groupe renouvelle ses performances commerciales et affiche une croissance de près de 7,4% de la marge sur commissions de la banque au Maroc, tirée notamment par une augmentation du taux d’équipement de la clientèle sur l’ensemble des compartiments.

Par ailleurs, le Groupe intègre 260 000 nouvelles relations en 2018 et porte son portefeuille à plus de 6 millions de clients. Véritable relais de croissance du Groupe, les filiales au Maroc poursuivent leur développement et affichent une bonne progression de leurs indicateurs d’activité.

Les filiales historiques en particulier enregistrent des résultats en nette croissance qui confortent le positionnement du Groupe sur les métiers financiers.

Maroc Assistance International (MAI) a notamment enregistré une croissance de 40% de son activité en lien avec le déploiement de sa nouvelle stratégie de développement. Vivalis, pour sa part, réalise une hausse de plus de 8% de son Produit Net Bancaire, grâce notamment à son plan de développement sur le crédit à la consommation.

En outre, Upline Group affiche une progression de plus de 8% de son chiffre d’affaires, dans le sillage de la stratégie de renforcement de l’offre corporate du groupe.

Par ailleurs, le Groupe poursuit l’expansion de son offre de services et accélère le développement de nouveaux métiers tels que la finance participative, les activités de paiement ou les services de Custody. Il poursuit parallèlement sa percée dans le digital et les produits à forte composante technologique, notamment au travers de ses filiales PCA et M2T.

Développement soutenu des activités à l’international

A l’international, le Groupe maintient sa dynamique de croissance et affiche des résultats en hausse, soutenus par un plan de développement et de transformation ambitieux. Les filiales en Afrique subsaharienne affichent ainsi un Produit Net Bancaire en progression de 14%, principalement tiré par les performances de l’activité d’intermédiation.

Les banques enregistrent notamment une hausse de 12% des crédits et de 9% des dépôts, en parallèle avec l’amélioration de la marge d’intérêt clientèle de plus de 14% au titre de l’exercice 2018.

En outre, la Banque de l’International poursuit sa dynamique d’innovation, qui s’est illustrée en 2018 par l’acquisition de la Fintech Wizall et le lancement de plusieurs offres digitales, mais également à travers le renforcement de son engagement pour le financement inclusif de l’économie.

Les Banques Atlantique, en particulier, ont financé en 2018 plus de 100 PME dirigées par des femmes dans la région ouest-africaine. Enfin, dans la droite lignée de l’engagement du Groupe pour l’inclusion financière, la Banque de l’international poursuit l’expansion de sa filiale africaine de microfinance (AMIFA), qui a étendu en 2018 ses activités au Sénégal.

Solidité financière affirmée et politique de provisionnement toujours prudente

Au titre de l’année 2018, le coût du risque du Groupe affiche une évolution contenue de 2%, illustrant sa politique prudente de provisionnement, garante de sa solidité financière. Pour rappel, dans le sillage de l’implémentation de la nouvelle norme IFRS 9, le Groupe avait renforcé ses provisions de 5,5 milliards au niveau du bilan d’ouverture. Par ailleurs, le Groupe continue de doter sa provision pour risques généraux qui affiche un encours à fin 2018 de 4,2 milliards de dirhams.

K.B.