Le groupe Attijariwafa bank publie son Rapport RSE 2017

La GRI est une initiative internationale crée en 1997 à laquelle participent des entreprises, des ONG, des cabinets de consultants, des universités pour élaborer un cadre et des règles de reporting extrafinancier aux entreprises sur une base volontaire, selon le secteur de leurs activités. Elle a permis aux milliers d’entreprises qui l’utilisent dans le monde de partager le même référentiel sur les dimensions économiques, sociales et environnementales de leurs activités, produits et services.

