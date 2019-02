Le Forum International Afrique Développement est de retour

Le Club Afrique Développement du groupe Attijariwafa bank organise la 6e édition du Forum International Afrique Développement (FIAD), les 14 et 15 mars 2019, à Casablanca, sous le thème “Quand l’Est rencontre l’Ouest”.

Placée sous le Haut Patronage du roi Mohammed VI, cette édition adresse la problématique de l’intégration régionale et des enjeux de croissance du continent.

À l’initiative de son actionnaire de référence, le fonds d’investissement panafricain Al Mada, et fort d’une stratégie intra-africaine d’envergure, le groupe Attijariwafa bank a lancé le Forum International Afrique Développement en 2010.

Désormais, considéré comme la plateforme de référence en faveur du dialogue, de la promotion des investissements et du commerce intra-africain, le Forum prévoit de réunir pour cette 6e édition, plus de 1500 opérateurs économiques et institutionnels internationaux de plus de 30 pays.

Depuis sa création, le FIAD a rassemblé plus de 7500 opérateurs de 36 pays et généré plus de 17000 rendez-vous d’affaires et suscitant d’édition en édition, davantage d’impact à travers des intérêts concrétisés d’opérateurs économiques du continent et de ses partenaires.

S.L.